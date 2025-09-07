Asia Cup 2025 Live Update : एशिया कप में श्रीलंका, अफगानिस्तान कर सकते हैं उल्टफेर

श्रीलंका के पूर्व आलराउंडर खिलाड़ी ने भारतीय टीम को बताया जीत का प्रबल दावेदार

Asia Cup 2025 Live Update (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 यूएई में 9 सिंतबर से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं और खिलाड़ियों ने वहां के मौसम के साथ संतुलन बैठाने के लिए अभ्यास भी शुरू कर दिया है। प्रतियोगिता का पहला मैच 9 सितंबर को खेला जाएगा वहीं भारत अपना अभियान 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाले मैच से शुरू करेगा। इस बार चूंकि यह टूर्नामेंट 20-20 ओवर के फार्मेट में खेला जाएगा इसलिए अभी से किसी भी टीम पर विजेता बनने का टैग नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी भारतीय टीम सबकी फेवरिट है।

टूर्नामेंट को लेकर यह बोले रसेल आर्नल्ड

श्रीलंका के पूर्व आलराउंडर रसेल आर्नल्ड ने भारतीय टीम को 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप टी-20 में खिताब का प्रबल दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम काफी मजबूत दिखती है, जिसे हराना बहुत मुश्किल होगा। रसेल ने श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी ह्यछुपा रुस्तमह्ण बताया, जो बड़े उलटफेर कर सकती है।

रसेल ने कहा कि एशिया कप जैसे टूनार्मेंट में आॅलराउंडर काफी अहम होते हैं। अगर भारतीय टीम की बात करूं तो आपके पास हार्दिक जैसा आॅलराउंडर है जो चार ओवर गेंदबाजी के साथ नंबर छह पर बल्लेबाजी करता है। इससे आपके एक अतिरिक्त गेंदबाज या बल्लेबाज के बिना ही टीम संतुलन बनाने में मदद मिलती है।

श्रीलंकाई टीम भी काफी संतुलित

रसेल ने श्रीलंकाई टीम के लिए कहा कि टीम काफी संतुलित दिख रही है। सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हैं। टीम में कई खिलाड़ी हैं, जो बड़े मैचों का रुख पलट सकते हैं। कामिंदु मेंडिस नंबर सात पर बल्लेबाजी करने आते हैं। इसके अलावा दासुन शनाका भी निचले क्रम पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वानिंदु हसरंगा बल्ले से भी योगदान दें तो यह टीम चौंका सकती है।

इस तरह रहेगा भारत का अभियान

भारत 10 सितंबर को यूएई, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूनार्मेंट में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।

