Sreeleela Post Viral: AI फर्जी फोटो पर Sreeleela का गुस्सा, बोलीं– ‘हर लड़की किसी की बेटी-बहन’

Sreeleela Post Viral: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर बड़ी फिल्म एक्ट्रेस तक, AI से बनी फेक इमेज और वीडियो के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग के हाल ही में डीपफेक वीडियो का शिकार होने के बाद, साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला अब खुद को ऐसे ही विवाद के बीच में पाया है। एक्ट्रेस की AI से बनी एक फेक इमेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे वह गुस्से में हैं।

अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, श्रीलीला ने AI टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की कड़ी निंदा की और बताया कि उन्होंने इस मामले में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है।

इंस्टाग्राम पोस्ट में गुस्सा फूटा

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, श्रीलीला ने एक लंबा और दमदार नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने यूज़र्स से ऐसे फेक कंटेंट को प्रमोट या सर्कुलेट न करने की अपील की। उन्होंने लिखा:

“मैं सभी सोशल मीडिया यूज़र्स से विनम्र निवेदन करती हूँ कि AI का इस्तेमाल करके बनाई गई गुमराह करने वाली और गलत जानकारी को सपोर्ट या फैलाएँ नहीं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और उसका गलत इस्तेमाल दो बहुत अलग चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है—डर और परेशानी पैदा करने के लिए नहीं।”

“हर लड़की किसी की बेटी, बहन होती है…”

अपनी बात जारी रखते हुए, एक्ट्रेस ने ऑनलाइन हमदर्दी और ज़िम्मेदारी की अपील की। “हर लड़की किसी की बेटी, बहन, पोती, दोस्त या कलीग होती है। हम सब एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जो लोगों को खुशी देती है, और हम चाहते हैं कि हमारा काम का माहौल सुरक्षित हो। मेरे बिज़ी शेड्यूल की वजह से, मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन क्या हो रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे बताया।”

उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि वह आमतौर पर ऐसे मामलों को नज़रअंदाज़ करती हैं, लेकिन यह घटना बहुत परेशान करने वाली थी। “मैं अपने कई कलीग्स को इसी दर्द से गुज़रते हुए देख रही हूँ। सम्मान और भरोसे के साथ, मैं आपसे सपोर्ट की रिक्वेस्ट करती हूँ। आगे की कार्रवाई अब पुलिस अधिकारी करेंगे।”

रश्मिका मंदाना ने सपोर्ट किया

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर श्रीलीला का पोस्ट रीशेयर करके उनका सपोर्ट किया। खास बात यह है कि रश्मिका खुद भी पहले AI से बने एक फेक वीडियो का शिकार हुई थीं, जो ऑनलाइन वायरल हो गया था।
कैटरीना कैफ, काजोल, नोरा फतेही और आलिया भट्ट समेत कई दूसरे सेलिब्रिटी भी पहले ऐसी ही दिक्कतों का सामना कर चुके हैं।

श्रीलीला के कड़े जवाब ने सोशल मीडिया पर डिजिटल सेफ्टी, AI के गलत इस्तेमाल और अकाउंटेबिलिटी को लेकर बातचीत फिर से शुरू कर दी है, और फैंस और सेलिब्रिटी उनके स्टैंड के साथ खड़े हो गए हैं।

