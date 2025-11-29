Share Market Update : नई ऊंचाई पर पहुंचकर स्पॉट बंद हुआ शेयर बाजार

बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 13.71 व निफ्टी 12.60 अंक नीचे बंद हुआ

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : बीते कई सप्ताह की भांति इस बार भी शेयर ने लाल निशान के साथ साप्ताहिक क्लोजिंग की। हालांकि राहत की बात यह रही की इस बार सेंसेक्स और निफ्टी में यह गिरावट मामूली रही और सेंसेक्स 13.71 जबकि निफ्टी 12.60 अंक नीचे बंद हुआ। ज्ञात रहे कि इस कारोबारी सप्ताह शेयर बाजार ने जबरदस्त तेजी हासिल करते हुए अब तक के सर्वोच्च सूचकांक को छूआ था।

वहीं शुक्रवार को पूरा दिन शेयर बाजार में उथल-पुथल का माहौल रहा। पूरे दिन अस्थिर रुख रहने के बावजूद निवेशकों ने बड़े दांव लगाने से परहेज किया। इसकी वजह यह रही कि बाजार बंद होने के बाद जारी होने वाले अहम मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़ों का सभी को इंतजार था।

इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 13.71 अंक या 0.02 प्रतिशत गिरकर 85,706.67 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 392.07 अंक के उतार-चढ़ाव के साथ 85,969.89 के उच्च स्तर और 85,577.82 के निम्न स्तर तक गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 12.60 अंक या 0.05 प्रतिशत गिरकर 26,202.95 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 89.43 (अनंतिम) पर बंद हुआ। गुरुवार को प्रमुख सूचकांक इंट्रा-डे कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे, लेकिन सत्र के दूसरे भाग में निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के कारण लगभग स्थिर रहे। विश्लेषकों ने कहा कि ताजा विदेशी पूंजी निकासी और वैश्विक बाजार के सुस्त रुख के कारण शेयर बाजार सीमित दायरे में रहा।

विश्व के अन्य प्रमुख बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए। यूरोप के बाजार ज्यादातर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को थैंक्सगिविंग की छुट्टी के कारण अमेरिकी बाजार बंद थे। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड, इटर्नल, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और इंफोसिस सबसे ज्यादा पिछड़े। वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख लाभ में रहे।