Women’s Asia Cup: शेफाली वर्मा ने बांग्लादेश को निपटाया, टीम इंडिया फाइनल में, पाकिस्तान से हो सकता है सामना!

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Viplove Kumar
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भारतीय महिला टीम ने लगातार चार जीत हासिल करते हुए एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई ली है. गुरुवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने शेफाली वर्मा की ताबड़तोड फिफ्टी के दम पर 149 रन का स्कोर बनाया. विरोधी टीम महज 109 रन तक ही पहुंच पाई.
बांग्लादेश को हराकर भारत महिला एशिया कप फाइनल में पहुंचा

नई दिल्ली. भारतीय महिला टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए एशिया कप में जीत का चौका लगाया और फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. बांग्लादेश के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की टीम ने धमाकेदार खेल के दम पर रन से जीत दर्ज की. शेफाली वर्मा की तूफानी 64 रन की पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 149 रन बनाया था. विरोधी टीम 20 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट के नुकसान पर महज 109 रन तक ही पहुंच पाई.

करो या मरो मुकाबले में भारतीय टीम ने एक बार फिर से अपना शानदार फॉर्म दिखाया. टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी. स्टार ओपनर स्मृति मंधाना महज 2 रन बनाकर हो शोरना अख्तर की बॉल पर आउट हो गईं. इसके बाद प्रतिका रावल फिर ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा ने छोटी छोटी पारी खेलकर टीम के लिए योगदान दिया. इस बीच एक तरफ से विकेट गिरते रहे और दूसरी ओर शेफाली वर्मा का बल्ला चलता रहा.

शेफाली ने अकेले दम पर पलटा मैच

भारतीय टीम ने इस मैच में 149 रन का स्कोर खड़ा किया इसमें से 64 रन अकेले शेफाली वर्मा के बल्ले से आए. उनकी पारी को अगर निकाल दें तो टीम के लिए 100 रन बना पाना भी मुश्किल हो जाता. उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके लगाए और 3 आसमानी छक्का जमाया. 35 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी की और 40 बॉल में 64 रन की पारी खेलकर आउट हो गईं. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 28 बॉल पर 24 रन की नाबाद पारी खेली.

बांग्लादेश सिर्फ 109 रन बना पाया

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी. जुएरिया फरदौस और दिलारा अख्तर ने तेज बल्लेबाजी कर अच्छी साझेदारी बनाई. श्री चरणी ने आकर इस साझेदारी को तोड़ा और फिर तो जैसे टीम के रन बनाने की गति ही रुक गई. चौकों में डील कर रहे बांग्लादेशी बैटर 20 ओवर में 7 विकेट पर महज 109 रन तक ही पहुंच पाए. भारत ने 40 रन से मुकाबला अपने नाम कर फाइनल में कदम रखा.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।