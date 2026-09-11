Women’s Asia Cup: पाकिस्तान एशिया कप से बाहर, टीम इंडिया से हारा, श्रीलंका ने भी रोमांचक मुकाबले में दी शिकस्त

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Viplove Kumar
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पाकिस्तान की टीम महिला एशिया कप से सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारकर बाहर हो गई है. पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर टीम ने 130 रन बनाए थे. श्रीलका ने 18.4 ओवर में 6 विकेट गंवाकर जीत का लक्ष्य हासिल किया. 13 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल खेला जाएगा.
श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा महिला एशिया कप फाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली. पाकिस्तान की महिला टीम एशिया कप 2026 के एक बेहद रोमांचक सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई. श्रीलंका के खिलाफ खेलने उतरी फातिमा सना की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 130 रन बनाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.4 ओवर में श्रीलंका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह पक्का किया. 13 सितंबर को अब एशिया कप की ट्रॉफी जीतने के लिए टीम का सामना भारत के साथ होगा.

एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में शुक्रवार, 11 सितंबर को पाकिस्तान की सामना श्रीलंका से हुआ. टॉस जीतकर चमिरा अट्टापट्टू ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही. महज 5 रन के स्कोर पर मुसीबा अली के रूप में पहला झटका लगा इसके बाद जब टीम का स्कोर 29 रन शावाल जुल्फिकर आउट हो गई. 52 रन के स्कोर पर पाकिस्तान ने 4 विकेट गंवा दिए थे. कप्तान फातिमा सना ने 32 बॉल पर 47 रन की पारी खेल टीम को 130 रन के लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

श्रीलंका की बल्लेबाजी लड़खड़ाई

131 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत भी बेहद खराब रही. महज 5 रन के स्कोर पर टीम ने अपने दो विकेट गंवा दिए. 33 रन तक टीम को 4 झटके लग चुके थे. मुश्किल में नजर आ रही श्रीलंका के लिए हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी ने संभाला. दोनों ने मिलकर टीम को 100 रन तक पहुंचाया. हर्षिता 36 जबकि कविशा 33 रन बनाकर आउट हुई. आखिरी समय पर जल्दी जल्दी सेट बैटर के आउट होने से श्रीलंका मुश्किल में नजर आ रहा था लेकिन निलाक्षीका सिल्वा ने टीम को जीत तक पहुंचाया.

13 सितंबर को फाइनल

भारतीय टीम ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह पक्की की थी. श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेट से धूल चटाकर खिताबी भिड़ंत में स्थान बनाया. कमाल की बात यह है कि दोनों ही टीमों ने अब तक इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं गंवाया. भारत और श्रीलंका के बीच 13 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

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Viplove Kumar
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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।