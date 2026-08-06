India vs Pakistan: 5 सितंबर को भारत-पाकिस्तान महामुकाबला, दुबई में होगी टक्कर, महिला एशिया कप 2026 में आमने-सामने

By
Viplove Kumar
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Women's Asia Cup 2026: महिला एशिया कप 2026 का शेड्यूल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जारी कर दिया है. 28 अगस्त से 13 सितंबर के बीच टूर्नामेंट का आयोजन होगा. 5 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाना है.
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भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप के बीच 5 सितंबर को होगा मुकाबला

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर होने वाले मुकाबले का इंतजार फैंस को हमेशा ही रहा है. दोनों टीमें आपस में किसी भी खेल में द्वीपक्षीय सीरीज नहीं खेलती. क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में ही भारत-पाक मैच होता है. अगले महीने खेली जाने वाली महिला एशिया कप 2026 में दोनों टीमों के बीच टक्कर होगी. क्रिकेट फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा.एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस महीने के आखिर होने वाली सीरीज का कार्यक्रम जारी कर दिया है.

महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है. दुबई में इस बार महिला एशिया कप का आयोजन हो रहा है. 28 अगस्त से 13 सितंबर के बीच टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे. एशिया की आठ टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लें रही हैं. महिला एशिया कप के सारे मुकाबलों की मेजबानी का जिम्मा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को दिया गया है. भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड और हांग कांग की टीमें होंगी. ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएई की टीमें हैं. भारतीय टीम को अपना पहला मैच 30 अगस्त को थाईलैंड से खेलना है. 3 सितंबर को हांग कांग के खिलाफ टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले में खेलने उतरेगी.5 सितंबर को खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच मैच.


भारत का कार्यक्रम
30 अगस्त: भारत vs थाईलैंड
3 सितंबर: भारत vs हांगकांग
5 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान

महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप स्टेज की 8 टीमों में से अपने अपने ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. महिला एशिया कप का पहला सेमीफाइनल मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद अगले दिन 11 सितंबर को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा. दो दिन के आराम के बाद 13 सितंबर को सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों के बीच टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा.