करियर शुरु होने से पहले खत्म! नंबर 9 बल्लेबाज से बना ओपनर, ऋषभ पंत की जगह टीम में आया विकेटकीपर पहुंचा जेल

नई दिल्ली. बंगाल क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल का नाम खेल की वजह से सुर्खियों में आया था. इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाईजी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने उनको ऋषभ पंत की जगह टीम में जब चुना तो काफी चर्चा हुई थी. अब उनका नाम गलत कारणों की वजह से फिर से सुर्खियों में है. मंगलवार, 11 अगस्त को इस खिलाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. उनको ऊपर एक मेडिकल की छात्रा ने बेहद गंभीर आरोप लगा हैं. अभिषेक पोरेल का क्रिकेट करियर पिछले कुछ सालों में तेजी से आगे बढ़ा है. अब शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप उनपर लगाए गए हैं.
अभिषेक पोरेल का नाम पहली बार तब चर्चा में या जब महज 21 साल की उम्र में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में उनको जगह मिली. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज को ऋषभ पंत को कार एक्सीडेंट में चोटिल होकर मैदान से बाहर होने पर टीम में खेलने का मौका मिला था. साल 2023 में इस खिलाड़ी ने सिर्फ 4 आईपीएल मैच खेला था लेकिन 2024 में उनको 14 मुकाबले में खेलने का मौका मिला. इसके अगले साल भी पूरे सीजन में दिल्ली के लिए 13 मैच खेला. उन्होंने नंबर 9 से बल्लेबाज की शुरुआत की थी और बतौर ओपनर भी दिल्ली के लिए खेला.
सोते हुए मिला था आईपीएल का फोन
अभिषेक पोरेल के आईपीएल में शामिल होने का किस्सा भी कमाल का है, आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको अपने साथ जोड़ा था. दिलचस्प किस्सा यह है कि जब फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम में चुने जाने की जानकारी देने के लिए फोन किया, तब वह सो रहे थे. जब टीम की तरफ से खेलने के लिए तैयार हुए तो प्री-सीजन कैंप के दौरान चोटिल हो गए. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने भरोसा बनाए रखा. और अगले सीजन के लिए भी टीम में बनाए रखा.
पंत की गैरमौजूदगी में मिला मौका
जब बांग्लादेश के दौरे से लौटने के बाद साल 2023 में ऋषभ पंत एक भीषण कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए. इस हादसे ने उनके क्रिकेट से लंबे समय के लिए दूर कर दिया. दिल्ली कैपिटल्स को विकेटकीपर-बल्लेबाज के विकल्प की जरूरत थी. टीम डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे सौरव गांगुली ने उनका नाम सुझाया. दिल्ली के शुरुआती मुकाबलों में उनको निचले क्रम में भेजा गया लेकिन फिर उनको पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई. पृथ्वी शॉ की जगह ओपनिंग करने उतरे पोरेल ने 28 गेंद में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक ठोक सनसनी मचा दी. विकेटकीपिंग के साथ आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के लिए उपयोगी खिलाड़ी बना दिया. कमाल की बात यह कि पंजाब किंग्स के खिलाफ पोरेल ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरते हुए नंबर-9 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और बतौर ओपनर भी खेला.
भाई भी खेलता है क्रिकेट
अभिषेक पोरेल ने साल 2022 में फर्स्टक्लास क्रिकेट में बंगाल की तरफ से डेब्यू किया था. उनके चचेरे भाई ईशान पोरेल पश्चिम बंगाल की टीम के लिए खेल चुके हैं. भाई तेज गेंदबाज है जबकि अभिषेक एक विकेटकीपर बल्लेबाज. 32 फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने कुल 1408 रन बनाए है जिसमें 12 अर्धशतक और 1 शतक है. अभिषेक ने 114 कैच लपके हैं और 10 स्टंपिंग की है. लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 23मैच खेलकर 833 रन बनाए हैं.