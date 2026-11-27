नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में लगातार दूसरे मुकाबले में मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका नहीं मिला. कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने उनको प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया. सिराज को लगातार प्लेइंग-11 से बाहर रखे जाने के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं. पूर्व क्रिकेटरों ने टीम मैनेजमेंट के इस रवैये पर चिंता जताई है. उनका मानना है कि बार-बार टीम से बाहर किए जाने का सिराज पर भावनात्मक असर पड़ सकता है.

शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भी सिराज को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली. न्यूजीलैंड दौरे पर तीनों फॉर्मेट में से उन्हें अब तक केवल एक मुकाबला खेलने का मौका मिला है. उन्होंने इस दौरे पर पांचवां वनडे मैच खेला था. भारत के पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक ने सिराज को लगातार बाहर रखने के फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट को सिराज की फॉर्म पर भरोसा नहीं था. उन्हें न्यूजीलैंड दौरे पर टीम में शामिल ही नहीं करना चाहिए था. कार्तिक ने यह भी कहा कि लगातार नजरअंदाज किए जाने से तेज गेंदबाज को मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हो सकती है.

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सोनी स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान जब स्टूडियो में चश्मा पहने सिराज की तस्वीर दिखाई गई. मुरली कार्तिक ने कहा, “क्या वह रो रहे हैं? क्योंकि वह एक भावुक इंसान हैं. कुछ खिलाड़ी टीम से बाहर होने पर भी सहज रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं. उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके पैरों में दर्द है या सिर में। वे मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देते हैं. सिराज भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं.”

कार्तिक ने आगे कहा कि सिराज शायद अपनी निराशा को छिपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कई सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है, जबकि वह खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. उन्होंने कहा, “कई बार आप अपने अंदर की तकलीफ को छिपा लेते हैं. सिराज को वनडे में भी बाहर रखा गया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उन्हें आखिरी ऑप्शन के तौर पर मौका मिला. इससे किसी खिलाड़ी को दुख होता है. अगर आपको लगता है कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है या वह नेट्स में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम में शामिल करके यहां लाने की जरूरत ही क्या थी?