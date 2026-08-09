अजित अगरकर रहेंगे या होगी छुट्टी! सितंबर में खत्म होगा कार्यकाल, BCCI के सामने बड़ा फैसला

अजीत अगरकर का बतौर मुख्य चयनकर्ता कार्यकाल अगले महीने यानी सितंबर 2026 में खत्म होने वाला है. ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि क्या उनका करार आगे बढ़ाया जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल विवादों में रहा है. उनको लेकर खबरें आ रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं है. अगरकर का बतौर मुख्य चयनकर्ता कार्यकाल अगले महीने यानी सितंबर 2026 में खत्म होने वाला है. ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि क्या उनका करार आगे बढ़ाया जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सामने भी ये बहुत बड़ा सवाल है. उनको फैसला है कि अगरकर को आगे भी जिम्मेदारी दी जाए या फिर उनकी जगह किसी नए चेहरे को मुख्य चयनकर्ता बनाया जाए. यह फैसला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अगले साल 2027 में ही आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है. इसके लिए टीम का चयन भी नए चयनकर्ता की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल होगा.

अजीत अगरकर का बतौर मुख्य चयनकर्ता कार्यकाल पहले ही एक बार बढ़ाया जा चुका है. उनके रहते जिस तरह से सीनियर खिलाड़ियों ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है उसको लेकर काफी विवाद हुआ. आर अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा को मजबूर किए जाने की खबर सामने आई थी. सभी अपने टेस्ट करियर को जारी रखना चाहते थे इसकी बात खुद बोल चुके थे. हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की खबरें जैसे उड़ाई गई. मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगरकर की चयन समिति ने उनको वर्ल्ड कप की टीम में ना चुने जाने की जानकारी दे थी. इसके बाद पूर्व कप्तान ने बीसीसीआई अधिकारियों से बात की. लॉर्ड्स वनडे से पहले खुद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बयान देते हुए साफ किया था कि रोहित शर्मा अभी खेलते रहेंगे. इसके बाद इसी मैच में हिटमैन ने धमाकेदार शतकीय पारी खेल आलोचकों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया.

अगरकर रहेंगे या होगी छुट्टी

इंग्लैंड के दौरे पर हुई घटना के बाद ऐसी खबरें सामने आई थीं कि अगरकर के कार्यकाल को बढ़ाया जाना तय नहीं है. इसी बीच सामने खबरें सामने आई कि उनकी जगह पर पूर्व बल्लेबाज और बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के नाम पर विचार किया जा रहा है. मुख्य चयनकर्ता बनने की रेस में वीवीएस का नाम आगे किया जा रहा है. अब जो रिपोर्टों के हवाले से खबर आई है उसमें इन सभी अटकलों को खारिज किया जा रहा है. पूर्व बल्लबेाज फिलहाल मुख्य चयनकर्ता का पद संभालने के इच्छुक नहीं हैं.