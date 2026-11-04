Virat Kohli Record: विराट कोहली ने बनाया एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, रचा इतिहास, कोई बैटर नहीं कर पाया ऐसा कारनामा

भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बुधवार (4 नवंबर) को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. वह वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने नया कारनामा कर दिखाया. उन्होंने 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले ही मुकाबले में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया. विराट कोहली ने बुधवार (4 नवंबर) को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. वह वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले पहले वनडे में कोहली को बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 12 रनों की जरूरत थी. उन्होंने 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पारी की 13वीं गेंद पर यह उपलब्धि हासिल की. भारत की पारी के 6.2 ओवर में उन्होंने अपना 12वां रन पूरा किया.

वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी देश करियर मैच पारियां रन सर्वश्रेष्ठ स्कोर औसत शतक अर्धशतक विराट कोहली भारत 2009-2026 254 251 13,000* 183 61.60 48 69 रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया, ICC 1995-2012 335 330 12,662 164 42.48 29 74 कुमार संगकारा श्रीलंका, ICC, एशिया 2001-2015 243 238 9,747 169 44.71 18 66 जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, ICC 1997-2014 204 200 7,774 139 45.72 13 57 केन विलियमसन न्यूजीलैंड 2010-2025 143 140 6,504 148 51.61 13 44 बाबर आजम पाकिस्तान 2016-2026 125 124 6,054 158 55.54 20 32 जो रूट इंग्लैंड 2013-2026 129 123 5,525 166* 53.12 14 37 डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया 1985-1994 132 131 5,100 145 43.58 7 39 ब्रायन लारा वेस्टइंडीज 1992-2007 109 106 4,447 169 45.84 12 26 स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 2014-2025 97 95 4,369 164 52.01 11 27 मार्वन अटापट्टू श्रीलंका 1996-2007 122 120 4,142 132* 38.35 4 33 राहुल द्रविड़ भारत 1996-2011 112 109 4,000 153 38.83 7 27

वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे स्थान पर हैं. पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर-3 पर 330 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 12,662 रन बनाए थे. विराट कोहली और रिकी पोंटिंग ही ऐसे दो बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बना सकते हैं बड़ा रिकॉर्ड

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का उनके पास मौका है. वह ईडन पार्क में 75 रन बनाकर ऐसा कर सकते हैं. इस मामले में वह रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ देंगे, जिनके नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ 1,971 रन दर्ज हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी देश करियर मैच पारियां रन सर्वश्रेष्ठ स्कोर शतक अर्धशतक रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया 1995-2011 51 50 1,971 141* 6 12 विराट कोहली भारत 2010-2026 37* 37* 1,909* 154* 7 10 सचिन तेंदुलकर भारत 1990-2009 42 41 1,750 186* 5 8 कुमार संगकारा श्रीलंका 2001-2015 47 45 1,568 113* 2 12 सनथ जयसूर्या श्रीलंका 1991-2009 47 45 1,519 140 5 8

न्यूजीलैंड में 1000 इंटरनेशनल रन पूरे करने का मौका

विराट कोहली के पास न्यूजीलैंड की धरती पर भारत के लिए 1,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने का भी मौका है. इसके लिए उन्हें पहले वनडे में कम से कम 47 रन बनाने होंगे. अब तक भारत के केवल तीन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन ही न्यूजीलैंड में 1,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने में सफल रहे हैं.