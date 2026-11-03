Virat Kohli vs Rohit Sharma: न्यूजीलैंड में किसका बल्ला बोला ज्यादा? विराट कोहली या रोहित शर्मा किसने ठोके अधिक रन, देखें आंकड़े

विराट कोहली और रोहित शर्मा बुधवार (4 नवंबर) को करीब एक महीने बाद भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरेंगे. दोनों पूर्व भारतीय कप्तानों ने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में फैंस को एक बार फिर से अपने दो पूर्व कप्तानों को देखने को मौका मिलेगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा बुधवार (4 नवंबर) को करीब एक महीने बाद भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरेंगे. दोनों पूर्व भारतीय कप्तानों ने अपना आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. उस मैच में रोहित शर्मा ने 92 रनों की शानदार पारी खेली थी. विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे.

अब दोनों दिग्गज बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में बड़ी पारियां खेलने के इरादे से उतरेंगे. न्यूजीलैंड की मुश्किल परिस्थितियों में होने वाली इस विदेशी सीरीज में दोनों से काफी उम्मीदें होंगी. भारत का न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है. ऐसे में अगर टीम इंडिया इस साल न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतने का लंबा इंतजार खत्म करना चाहती है. रोहित और विराट कोहली को अहम भूमिका निभानी होगी.

न्यूजीलैंड में कैसा रहा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड में उनके खिलाफ 11 वनडे मुकाबले खेले हैं. इसके अलावा उन्होंने आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी एक-एक वनडे खेला है. इस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड की धरती पर कुल 13 पारियों में 596 रन बनाए हैं. दिल्ली के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड में ब्लैक कैप्स के खिलाफ अपने पहले ही वनडे मुकाबले में शतक जड़ दिया था. साल 2020 में खेली गई पिछली वनडे सीरीज में भारतीय टीम की ओर से केवल कोहली ही अर्धशतक लगाने में सफल रहे थे.

न्यूजीलैंड में विराट कोहली का वनडे बल्लेबाजी रिकॉर्ड (पारी-दर-पारी)

विपक्षी टीम रन गेंद चौके छक्के स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी क्रम मैदान तारीख न्यूजीलैंड 123 111 11 2 110.81 3 नेपियर 19 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 78 65 7 2 120.00 3 हैमिल्टन 22 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 6 20 1 0 30.00 3 ऑकलैंड 25 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 2 10 0 0 20.00 2 हैमिल्टन 28 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 82 78 7 3 105.12 3 वेलिंगटन 31 जनवरी 2014 आयरलैंड 44* 42 4 1 104.76 3 हैमिल्टन 10 मार्च 2015 जिम्बाब्वे 38 48 4 0 79.16 3 ऑकलैंड 14 मार्च 2015 न्यूजीलैंड 45 59 3 0 76.27 3 नेपियर 23 जनवरी 2019 न्यूजीलैंड 43 45 5 0 95.55 3 माउंट माउंगानुई 26 जनवरी 2019 न्यूजीलैंड 60 74 6 1 81.08 3 माउंट माउंगानुई 28 जनवरी 2019 न्यूजीलैंड 51 63 6 0 80.95 3 हैमिल्टन 5 फरवरी 2020 न्यूजीलैंड 15 25 1 0 60.00 3 ऑकलैंड 8 फरवरी 2020 न्यूजीलैंड 9 12 0 1 75.00 3 माउंट माउंगानुई 11 फरवरी 2020 नोट: 44 का मतलब नाबाद 44 रन है।*

न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा के आंकड़े

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड में अब तक 14 वनडे मुकाबले खेले हैं. इनमें से 12 मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक-एक मुकाबला आयरलैंड तथा जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला है. रोहित ने 13 पारियों में कुल 437 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड की धरती पर रोहित शर्मा के नाम चार अर्धशतक दर्ज हैं. उन्होंने इस देश में अपना आखिरी वनडे मुकाबला 3 फरवरी 2019 को खेला था. इसके बाद अब वह पहली बार न्यूजीलैंड में वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे.

न्यूजीलैंड में रोहित शर्मा का वनडे बल्लेबाजी रिकॉर्ड (पारी-दर-पारी)

विपक्षी टीम रन गेंद चौके छक्के स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी क्रम मैदान तारीख न्यूजीलैंड बल्लेबाजी नहीं की (DNB) – – – – – हैमिल्टन 11 मार्च 2009 न्यूजीलैंड 43* 74 1 1 58.10 4 ऑकलैंड 14 मार्च 2009 न्यूजीलैंड 3 23 0 0 13.04 1 नेपियर 19 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 20 34 2 1 58.82 2 हैमिल्टन 22 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 39 38 1 4 102.63 1 ऑकलैंड 25 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 79 94 6 4 84.04 1 हैमिल्टन 28 जनवरी 2014 न्यूजीलैंड 4 13 0 0 30.76 1 वेलिंगटन 31 जनवरी 2014 आयरलैंड 64 66 3 3 96.96 1 हैमिल्टन 10 मार्च 2015 जिम्बाब्वे 16 21 2 0 76.19 1 ऑकलैंड 14 मार्च 2015 न्यूजीलैंड 11 24 1 0 45.83 1 नेपियर 23 जनवरी 2019 न्यूजीलैंड 87 96 9 3 90.62 1 माउंट माउंगानुई 26 जनवरी 2019 न्यूजीलैंड 62 77 3 2 80.51 1 माउंट माउंगानुई 28 जनवरी 2019 न्यूजीलैंड 7 23 0 0 30.43 1 हैमिल्टन 31 जनवरी 2019 न्यूजीलैंड 2 16 0 0 12.50 1 वेलिंगटन 3 फरवरी 2019 नोट: 43 का मतलब नाबाद 43 रन है। DNB का अर्थ है कि बल्लेबाज को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला।*

वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की पिछली वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. दोनों बल्लेबाजों ने एक-एक शतक और एक-एक अर्धशतक लगाया था. उनके इसी हालिया प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड में भी काफी चर्चा बटोरी है. अब भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि दोनों दिग्गज बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी अपने बल्ले से कमाल दिखाएंगे.