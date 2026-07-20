नंबर-1 जोड़ी कौन? 400 इंटरनेशनल मैच खेल रोहित-विराट की जोड़ी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन

रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी के नाम अब भारत की तरफ से एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है. महान बललेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को दोनों ने पीछे छोड़ा. इस लिस्ट में पहले नंबर पर महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा 550 मैचों के साथ आते हैं.

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला भले ही भारतीय टीम हार गई लेकिन ये कई मायने में यादगार रहा. भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर की. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे के साथ दोनों खिलाड़ियों ने 400वां इंटरनेशनल मैच साथ खेला. इसी के साथ यह जोड़ी भारत की ओर से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच साथ खेलने वाली जोड़ी बन गई. दुनिया की नंबर एक जोड़ी बनने का रिकॉर्ड तोड़ना इन दोनों के लिए नामुमकिन होगा.

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया. इस मामले में भारतीय क्रिकेट के दो महान खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. सचिन और द्रविड़ ने अपने करियर में 391 इंटरनेशनल मैच साथ खेले थे. अब रोहित और विराट 400 मैचों के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं.

नंबर एक जोड़ी कौन सी है?

अगर दुनिया की बात करें तो इस लिस्ट में श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिलता है. महेला जयवर्धने और कुमार संगकारा 550 मैचों के साथ पहले स्थान पर हैं. दूसरे नंबर पर महेला जयवर्धने और तिलकरत्ने दिलशान (426 मैच), जबकि तीसरे स्थान पर कुमार संगकारा और तिलकरत्ने दिलशान (418 मैच) की जोड़ी है.

चौथे स्थान पर श्रीलंका के ही सनथ जयसूर्या और मुथैया मुरलीधरन (408 मैच) मौजूद हैं. दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस और मार्क बाउचर 407 मैचों के साथ पांचवें स्थान पर हैं. इसके बाद छठे स्थान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की भारतीय जोड़ी 400 मैचों के साथ पहुंच गई है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले डेढ़ दशक से भारतीय क्रिकेट की सबसे भरोसेमंद जोड़ी रहे हैं. दोनों ने मिलकर कई यादगार साझेदारियां निभाई हैं. भारत को विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी तथा कई द्विपक्षीय सीरीज में ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. लॉर्ड्स वनडे में भी दोनों का अनुभव देखने को मिला. रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा, जबकि विराट कोहली ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारत यह मुकाबला नहीं जीत सका, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया.