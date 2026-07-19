BCCI की एक तस्वीर ने बदल दिया सारा खेल, विराट कोहली, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच ‘ऑल इज वेल’

By
Viplove Kumar
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Virat Kohli with Gautam Gambhir: भारतीय टीम ने कोच गौतम गंभीर के साथ लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) का दौरा किया. इस दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच गंभीर बैठे नजर आए. बीसीसीआई ने भारतीय उच्चायोग विजिट की फोटो शेयर की है.
virat kohli and gautam gambhir with rohit sharma
विराट कोहली कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के साथ मस्ती करते नजर आए

नई दिल्ली. पिछले कुछ महीनों से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर के बीच बोलचाल बंद होने की बातें मीडिया में आ रही थी. रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप 2027 की टीम से बाहर करने की रिपोर्ट ने तो फैंस को हैरान कर दिया. अब बीसीसीआई ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसने इन सभी खबरों को झूठा साबित कर दिया. भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले से पहले लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) का दौरा किया. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इस दौरान टीम के बाकी सदस्य भी मौजूद थे. सभी ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात की.

भारतीय टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. खिलाड़ियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की तथा यादगार तस्वीरें भी खिंचवाईं. भारतीय समुदाय के कई लोगों को भी अपने पसंदीदा क्रिकेट सितारों से मिलने का मौका मिला, जिससे कार्यक्रम का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा. इस दौरान एक ली गई एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा. इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच गौतम गंभीर बैठे नजर आ रहे हैं. तीनों ही किसी बात पर ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर तमाम भारतीय फैंस के लिए राहत पहुंचाने वाली है. पिछले कुछ दिनों से इन तीनों के बीच जिन कड़वे अनुभव की बातें सामने आई थी उसपर अब विराम लग गया है.


भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. दोनों टीमें आज (रविवार) को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले निर्णायक मुकाबले में आमने-सामने होंगी. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने मैच से पहले व्यस्त कार्यक्रम के बीच भारतीय उच्चायोग पहुंचकर भारतीय समुदाय से मुलाकात की. रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर की मौजूदगी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही. भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया. उनके साथ तस्वीरें लेने का अवसर भी मिला. इस दौरान खिलाड़ियों ने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया और उनका उत्साह बढ़ाया. भारतीय टीम लॉर्ड्स वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. टी20 सीरीज में मिली 0-4 की शर्मनाक हार का ये बदला होगा.