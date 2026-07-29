Vaibhav Sooryavanshi Ranking: वैभव सूर्यवंशी का आईसीसी रैंकिंग में धमाका, 230 पायदान की लगाई छलांग, शुममन गिल बने नंबर -1

By
Viplove Kumar
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जिम्बाब्वे सीरीज में किए शानदार प्रदर्शन का इनाम वैभव सूर्यवंशी को आईसीसी की जारी ताजा टी20 रैंकिंग में मिला. प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वैभव ने 230 स्थानों की छलांग लगाते हुए करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग हासिल की है.
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वैभव सूर्यवंशी ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में लगाई छलांग

नई दिल्ली. जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज धमाका करने वाले 15 साल के भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने आईसीसी रैंकिंग में जबरदस्त छलांग लगाई है. सीरीज में किए शानदार प्रदर्शन का इनाम उनको आईसीसी की जारी ताजा टी20 रैंकिंग में मिला. जिम्बाब्वे के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वैभव ने 230 स्थानों की छलांग लगाते हुए करियर की सर्वश्रेष्ठ 48वीं रैंकिंग हासिल की है. वनडे रैंकिंग की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ नंबर एक की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है.

आईसीसी की तरफ से बुधवार (29 जुलाई 2026) को जारी ताजा रैंकिंग में शुभमन गिल के खाते में 801 रेटिंग अंक हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 794 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. हरारे में खेली गई तीन मैचों की सीरीज में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 3 मैचों में 151 रन बनाए और 50.33 की औसत से बल्लेबाजी की. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप किया. सीरीज के आखिरी मुकाबले में शानदार 81 रन की पारी खेलने के बाद वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए. सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर होने की वजह से उनको करियर में पहली बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.


वैभव ने पहले टी20 मुकाबले में 19 गेंद में तूफानी फिफ्टी जमाई थी. इसके बाद तीसरे और अंतिम मुकाबले में उन्होंने 49 गेंद पर 81 रन की मैच जिताऊ पारी खेली. इन दो अर्धशतकों के साथ वह 16 साल की उम्र पूरी होने से पहले पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए.

आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी

ईशान किशन – विश्व नंबर 1 – 910 रेटिंग अंक
अभिषेक शर्मा – विश्व नंबर 3 – 819 रेटिंग अंक
तिलक वर्मा – विश्व नंबर 6 – 750 रेटिंग अंक
सूर्यकुमार यादव – विश्व नंबर 19 – 653 रेटिंग अंक
श्रेयस अय्यर – विश्व नंबर 24 – 630 रेटिंग अंक
शिवम दुबे – विश्व नंबर 30 – 580 रेटिंग अंक
संजू सैमसन – विश्व नंबर 33 – 575 रेटिंग अंक
वैभव सूर्यवंशी – विश्व नंबर 48 – 536 रेटिंग अंक

इंग्लैंड दौरे पर उनको टी20 डेब्यू करने का मौका मिला था. तीन मैच खेलने के बाद बड़ा स्कोर ना कर पाने पर प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा. जिम्बाब्वे में वैभव ने पिछली पारियों से सीख लेते हुए दो फिफ्टी जमाई. वैभव ने जिम्बाब्वे में वापसी करते हुए साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के सबसे उज्ज्वल युवा सितारों में से एक हैं. भारतीय टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी निभा रहे वीवीएस लक्ष्मण ने भी वैभव की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि युवा बल्लेबाज ने अपनी गलतियों से तेजी से सीखने की क्षमता दिखाई है और लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा है.

 