Vaibhav Sooryavanshi Celebration: वैभव सूर्यवंशी ने खोला सेलिब्रेशन का राज, रिकॉर्डतोड़ पारी के बाद किसके लिए किया था इशारा

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में शानदार फिफ्टी जमाई. इसके बाद किए गए सेलिब्रेशन का उन्होंने खुद खुलासा किया. उन्होंने बताया कि ये किसके लिए किया गया था.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड में रन ना बनाने की नाकामी को जिम्बाब्वे में पीछे छोड़ा. 15 साल के युवा बल्लेबाज ने पहले टी20 मुकाबले में इतिहास रचने के बाद अपने खास सेलिब्रेशन का राज भी खोल दिया है. रिकॉर्डतोड़ अर्धशतक जड़ने वाले वैभव ने बताया कि उनका सेलिब्रेशन उनके परिवार और रिंकू सिंह से जुड़ी खास बातचीत का हिस्सा था. वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में फिफ्टी लगाने वाले अब दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं.

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी20 मैच में वैभव ने सिर्फ 18 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. 19 गेंद पर 50 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. इस पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इस मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सहित कई रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए.

A 1️⃣9️⃣-ball blitz that goes straight into the history books 📖 A record breaking knock from Vaibhav Sooryavanshi 🔥#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/mlFK05CW7L — BCCI (@BCCI) July 23, 2026

सेलिब्रेशन का बताया मतलब

अर्धशतक पूरा करने के बाद वैभव ने हाथों से एक खास इशारा किया और फिर डगआउट की ओर दोनों अंगूठे दिखाए. इस सेलिब्रेशन को लेकर काफी चर्चा हुई. अब बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में वैभव ने इसका खुलासा किया. उन्होंने कहा, “पहला सेलिब्रेशन मैंने अपनी मां के लिए किया था. दूसरा रिंकू भैया और मेरे बीच हुई एक बात से जुड़ा था.”

परिवार और कोच को समर्पित की पारी

वैभव ने अपनी रिकॉर्डतोड़ पारी अपने परिवार, कोच और उन सभी लोगों को समर्पित की, जिन्होंने उनके क्रिकेट सफर में हर मुश्किल और अच्छे दौर में उनका साथ दिया. उन्होंने कहा, “मैं यह पारी अपने परिवार, अपने कोच और उन सभी लोगों को समर्पित करता हूं, जिन्होंने मेरे अच्छे और बुरे समय में हमेशा मेरा समर्थन किया.”

वैभव ने आगे कहा, “मुझे यहां का माहौल पसंद है. कुछ मैदान ऐसे होते हैं जहां बल्लेबाजी करने में मजा आता है. शायद हरारे उन्हीं में से एक है. मैं किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रहा हूं. मेरा लक्ष्य हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देना, टीम के लिए योगदान करना और लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है.”