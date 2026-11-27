नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन कीवी बैटर टॉम लैथम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह WTC के इतिहास में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. बाएं हाथ के बल्लेबाज लैथम ने इस मामले में पूर्व कप्तान केन विलियमसन को पीछे छोड़ा.

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में लैथम ने ये खास उपलब्धि हासिल की. उनको विलियमसन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 47 रनों की जरूरत थी. उन्होंने मैच के पहले दिन दूसरे सेशन में यह उपलब्धि हासिल की. न्यूजीलैंड की पहली पारी के 28वें ओवर में गुरनूर बराड़ की तीसरी गेंद पर चौका लगाया. उन्होंने अपना 32वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया. WTC में वो विलियमसन के 3025 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

WTC में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन

केन विलियमसन ने इस साल जून में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए WTC के 32 मैचों की 58 पारियों में 3025 रन बनाए थे. टॉम लैथम के नाम अब WTC के 47 मैचों की 86 पारियों में 3,029 रन हो गए हैं. न्यूजीलैंड के लिए WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में लैथम टॉप पर है. इसके बाद विलियमसन फिर डेरिल मिचेल और डेवोन कॉनवे का नंबर आता है. डेरिल मिचेल ने बेसिन रिजर्व में खेले गए पहले टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 49 रन बनाए थे. डेवोन कॉनवे ने शुक्रवार को क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 31 रन की पारी खेली.

WTC में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं लैथम

टॉम लैथम न्यूजीलैंड की ओर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं. उनके नाम WTC में अब तक सात शतक और 16 अर्धशतक दर्ज हैं. उन्होंने कप्तान के तौर पर भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए WTC के 22 मैचों की 40 पारियों में कुल 1388 रन बनाए हैं. इस मामले में उन्होंने भारतीय दिग्गज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. कोहली ने WTC में कप्तान के तौर पर 1,349 रन बनाए थे. इसके अलावा लैथम ने न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में है. ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया.