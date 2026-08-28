गौतम गौतम गंभीर से भिड़े ग्राउंड्समैन नए विवाद के बाद छुट्टी पर भेजे गए, कब लौटेंगे कोई खबर नहीं

भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ Surrey के ग्राउंड्समैन ली फोर्टिस की ओवल टेस्ट के पहले जमकर बहस हुई थी. अब खबर है कि फोर्टिस को अब ECB ने छुट्टी पर भेज दिया गया है. हालांकि इसका संबंध गौतम गंभीर के साथ हुए बहस से नहीं है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पिछले इंग्लैंड दौरे पर Surrey के ग्राउंड्समैन ली फोर्टिस चर्चा में थे. उनका नाम एक बार फिर विवादों में हैं. भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ उनकी ओवल टेस्ट के पहले जमकर बहस हुई थी. अब खबर है कि फोर्टिस को अब ECB ने छुट्टी पर भेज दिया गया है. हालांकि इसका संबंध गौतम गंभीर के साथ हुए बहस से नहीं है.

इंग्लैंड क्रिकेट से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के कान खड़े हो गए हैं. यह खबर Surrey के ग्राउंड्समैन ली फोर्टिस से जुड़ी हुई है. जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड की घरेलू लीग The Hundred के दौरान उनसे जुड़ा एक मामला सामने आया. टीम इंडिया के मुख्य गौतम गंभीर से बहस करने वाले ग्राउंड्समैन ने एक मुकाबले की तैयारियों के दौरान ECB कर्मचारी से भी मैदान पर तीखी बहस की है. यह मामला काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इस बार फोर्टिस ने हद पार कर दी. इस घटना के बाद कर्मचारी के कथित तौर पर आंसू निकल आए.

फोर्टिस का यह मामला 28 जुलाई का बताया जा रहा है. MI London और London Spirit के बीच मुकाबले से एक दिन पहले दोनों ही टीम द ओवल के मैदान पर प्रैक्टिस कर रही थीं. कमाल की बात यह है कि घटना के कुछ ही समय बाद Surrey के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव एलवर्थी को मैदान पर फोर्टिस के साथ गंभीर बातचीत करते हुए देखा गया. बताया जा रहा है कि तब ग्राउंड्समैन ने मैदान छोड़ दिया था. उसके बाद से अब तक वो The Oval में नजर नहीं आए. वो उस घटना के बात से ही यहां वापस नहीं लौटे हैं.

क्या फोर्टिस की होगी वापसी?

लगातार विवादों में रहने वाले Surrey के ग्राउंड्समैन ली फोर्टिस को लेकर कुछ भी साफ नहीं है. इस वक्त उनको लेकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पास भी कोई जानकारी नहीं है. यह स्पष्ट नहीं है कि ली फोर्टिस दोबारा अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे या नहीं. सूत्रों का मानना है कि वो विवादों और मैदान पर हुई झड़प के बाद अब वापस नहीं लौट सकते हैं.