सौरव गांगुली की आईपीएल में वापसी, इस टीम की संभालेंगे कमान, वीडियो जारी कर किया ऐलान

भारत के महानतम कप्तानों में शामिल सौरव गांगुली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की किसी फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में अपना पहला कार्यभार संभाल लिया है. उन्हें IPL 2027 सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग में पूरी तरह से एक्टिव नजर आने वाले हैं. उन्होंने IPL की किसी फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में अपना पहला कार्यभार संभाल लिया है. उन्हें IPL 2027 सीजन से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है.

पहली पहला मौका नहीं है जब सौरव गांगुली दिल्ली की टीम के साथ आईपीएल में काम करेंगे. इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में काम कर चुके हैं. पिछले कुछ सीजन में टीम के मेंटर भी रहे हैं. अब वह हेमंग बदानी की अगुवाई वाले पिछले कोचिंग सेटअप के जाने के बाद यह जिम्मेदारी संभालेंगे. बीसीसीआई चेयरमैन बनने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ मिलकर काम किया था.

Dilli, it’s time for Dadagiri 🐅 Sourav Ganguly, Head Coach of the Tigers 🔥 https://t.co/EMTPQ9TB64 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026



आपको बता दें कि गांगुली ने साउथ अफ्रीका में खेली जाने वाली लीग SA20 की प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ अपना पहला कोचिंग कार्यभार संभाला था. उनके पास रणनीतिक समझ और प्रशासनिक अनुभव का लंबा अनुभव है. वह पहले BCCI अध्यक्ष और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के प्रमुख भी रह चुके हैं. आक्रामक नेतृत्व की उनकी छवि से उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल्स को एक नई दिशा मिलेगी. साल 2008 में शुरू हुई इस लीग के पहले सीजन से खेल रही टीम को अपने पहले खिताब का इंतजार है.

“टाइगर वापस आ गया है”

दिल्ली कैपिटल्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर गांगुली को अपना कोच बनाए जाने की घोषणा की. फ्रेंचाइजी ने संकेत दिया कि ‘दादागिरी’ IPL 2027 से दिल्ली कैपिटल्स पर राज करने वाली है. वीडियो में गांगुली ने कहा कि अब उनके लिए किनारे बैठकर टीम को देखने का समय खत्म हो गया है. वह मुख्य कोच के रूप में सीधे एक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं. उन्होंने कहा, “आप सोचते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब आपने काफी कुछ कर लिया, काफी कुछ देख लिया और काफी कुछ हासिल कर लिया. तब आप पीछे हट सकते हैं, किनारे से देख सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं. विश्वास कर सकते हैं और कुछ समय के लिए इतना ही काफी होता है. कम से कम मैंने तो ऐसा ही सोचा था.”

दिल्ली कैपिटल्स का कोचिंग स्टाफ

गांगुली की मदद के लिए दिल्ली कैपिटल्स एक हाई-प्रोफाइल और अनुभवी कोचिंग स्टाफ भी तैयार कर रही है. इस यूनिट के कई सदस्यों के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं.

युवराज सिंह — बल्लेबाजी कोच

चामिंडा वास — तेज गेंदबाजी कोच

अमित मिश्रा — स्पिन गेंदबाजी कोच

पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे. श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास तेज गेंदबाजी कोच होंगे, जबकि IPL के अनुभवी अमित मिश्रा स्पिन गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे.

IPL 2027 में ऋषभ पंत की वापसी

इंडिनय प्रीमियर लीग के नए सीजन में ऋषभ पंत टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं. उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दिया. उनको ट्रेड के जरिए दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है.