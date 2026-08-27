कोलंबो टेस्ट में रचा इतिहास! टीम इंडिया को रुलाया, डॉन ब्रैडमैन की लिस्ट में शामिल हुए सोनल दिनुशा

गॉल टेस्ट में सेंचुरी ठोकने वाले इस युवा बल्लेबाज ने दूसरे टेस्ट की दोनों पारी में शतक जमाया. इस बल्लेबाजी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने दुनिया के कई महान बैटर की लिस्ट में जगह बनाई. दिनुशा का नाम महान ऑस्ट्रेलियाई बैटर डॉन ब्रैडमैन की लिस्ट में शामिल हो गया है.

नई दिल्ली. कोलंबो टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंका के सोनल दिनुशा ने ऐसा खेल दिखाया कि दुनियाभर में हंगामा मच गया. उन्होंने भारतीय टीम के टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने का सपना तोड़ डाला. गॉल टेस्ट में सेंचुरी ठोकने वाले इस युवा बल्लेबाज ने दूसरे टेस्ट की दोनों पारी में शतक जमाया. इस बल्लेबाजी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने दुनिया के कई महान बैटर की लिस्ट में जगह बनाई. दिनुशा का नाम महान ऑस्ट्रेलियाई बैटर डॉन ब्रैडमैन की लिस्ट में शामिल हो गया है.

श्रीलंका के मिडिल आर्डर बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने अपना तीसरा टेस्ट शतक जड़ दिया. दो टेस्ट मैचों की सीरीज में तीन शतक जमाकर उन्होंने रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाया. दिनुशा ने कोलंबो टेस्ट के पांचवें दिन के तीसरे सेशन में अपनी सेंचुरी पूरी की. दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाने वाले अब दिनुशा दुनिया के आठवें बल्लेबाज बन गए. इस कारनामे को अंजाम देने वाले श्रीलंकाई के महज तीसरे बैटर हैं.

दो टेस्ट की सीरीज में तीन शतक लगाने वाले बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में तीन शतक जमाने वाले बैटर की लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व कप्तान अरविंदा डी सिल्वा का नाम दर्ज है. उन्होंने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में तीन-तीन शतक लगाए. दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस ने साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ यह कारनामा अंजाम दिया था. हाशिम अमला ने साल 2010 में भारत के खिलाफ ही ऐसा करके रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराया था. श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा कर चुके हैं. पाकिस्तान के यूनिस खान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 सेंचुरी जमाई थी. ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है.

ब्रैडमैन की खास सूची में भी जगह

सोनल दिनुशा ने कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम के खिलाफ दूसरी पारी में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी सेंचुरी पूरी की. ऐसा करने वाले वो दुनिया के महज छठे बैटर हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का नाम आता है. जनवरी 1948 में इस दिग्गज ने 127 रन की नॉट आउट पारी खेली थी. वेस्टइंडीज के क्लाइड वॉलकॉट ने 1948 में ऐसा ही कुछ किया था. 1989 में पाकिस्तान के सलीम मलिक और श्रीलंका के दिनेश चांदीमल ने भी 2015 में ऐसा कर चुके हैं. उन्होंने नाबाद छठे नंबर पर आकर 162 रन की नाबाद पारी खेली थी. वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज के नाम भी यह उपलब्धि दर्ज है.