2 दिन में लगातार 2 सेंचुरी…25 साल के श्रीलंकाई लड़के ने गौतम गंभीर का प्लान किया चौपट, बोलती बंद!

By
Viplove Kumar
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सोनल दिनुशा ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को जमकर रुलाया. कोलंबो टेस्ट की दोनों पारी में शतक बनाकर उन्होंने इतिहास रचा. दो दिन में श्रीलंका के लिए दो लगातार सेंचुरी जमाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
Sonal Dinusha 2 century gambhir
सोनल दिनुशा ने लगातार दो दिन में लगाया दो शतक

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम कहां कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने का सपना देख रही थी. सुबह होने के साथ ही मामला एक अकेले खिलाड़ी ने पलट दिया. सोनल दिनुशा ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया को जमकर रुलाया. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ऐसा खेल दिखाया जिसके आगे कोच गौतम गंभीर की सारी प्लानिंग चौपट हो गई. कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और आखिरी टेस्ट में दूसरी पारी में श्रीलंका ने 5वें दिन डटकर गेंदबाजों का सामना किया. 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलते हुए टीम ने दूसरे सेशन में 400 रन के करीब स्कोर बना डाला. मैच में दिनुशा ने गजब बल्लेबाजी की और लगातार दूसरे दिन सेंचुरी ठोक नया कीर्तिमान स्थापित किया.

श्रीलंका के 25 साल के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने टीम इंडिया के इस सीरीज में जमकर परेशान किया. भारत और श्रीलंका के बीच वो एक दीवार बनकर खड़े हो गए. कोलंबो टेस्ट में अकेले दम पर श्रीलंका की हार को काफी हद तक टाल दिया. उन्होंने पहली पारी में सेंचुरी ठोकने के बाद दूसरी पारी में भी शतक जमाया. इस सीरीज में यह उनकी तीसरी शतकीय पारी रही. दिनुशा की इस पारी ने भारतीय टीम के सीरीज में क्लीन स्वीप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

दो दिन में दिनुशा का दो शतक

भारत के खिलाफ श्रीलंका सोनल दिनुशा ने ऐसा खेल दिखाया जिसके लंबे समय तक याद रखा जाएगा. कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन मेजबान टीम 290 रन पर ऑलआउट हुई और फॉलोऑन खेलने मजबूर हुई. इस पारी में दुनिशा ने 103 रन बनाए और अकेले गेंदबाजों के सामने डटे रहे. एक दिन बाद पांचवें दिन वो फिर से मैदान पर शतक का इरादा लेकर उतरे और इसे पूरा भी किया. 196 बॉल पर 6 चौके की मदद से उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की. ऐसा करने वाले श्रीलंका के एक मात्र बल्लेबाज बने.

भारत के जीत की उम्मीद खत्म

श्रीलंका की टीम ने जब कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन 229 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे तो टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की लगने लगी थी. टीम के पास महज 16 रन की बढ़त थी और 2 बचे हुए दो विकेट लेकर भारतीय टीम आसानी से मैच जीतने के सपने देख रही थी. सोनल दिनुशा ने केसरा नवांथा के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 112 रन जोड़ डाले और इसके बाद प्रभात जयसूर्या के साथ 25  रन और फिर लाहिरू कुमार के साथ 47 रन की पार्टनरशिप कर टीम इंडिया का प्लान चौपट कर दिया.