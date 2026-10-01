Shubman Gill Records: 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए ध्वस्त, शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी ठोक मचाई तबाही, गेंदबाजों की लगाई लंका

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार (30 सितंबर) को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया. गिल ने इस तूफानी पारी के दम पर 406 रन के पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा कर टीम को जीत तक पहुंचाया. 27 साल के कप्तान ने अपने वनडे करियर का दूसरा दोहरा शतक लगाया.
वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया. इस रिकॉर्ड तोड़ स्कोर को भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर मजाक बना दिया. उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ 255 रनों की शानदार साझेदारी की और वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेज भी पूरा किया. गिल की पारी ने अपनी 223 रन की नाबाद पारी के दौरान कई रिकॉर्ड बना डाले.
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गिल की ऐतिहासिक पारी में बने बड़े रिकॉर्ड
223 रन: शुभमन गिल की 223 रन की पारी वनडे क्रिकेट में रन चेज करते हुए किसी बल्लेबाज का बनाया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. लक्ष्य का पीछा करते हुए इससे पहले सिर्फ एक बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाया था. ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ ये कमाल किया था.
कप्तानी में सबसे बड़ा स्कोर
बतौर कप्तान शुभमन गिल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड तोड़ डाला. इससे पहले इंग्लैंड के एंड्रयू स्ट्रॉस ने भारत के खिलाफ बेंगलुरु में 158 रन बनाए थे. रन चेज में किसी ओपनर का पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर फखर ज़मान का 193 रन था. गिल की 223 रन की पारी लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन भी हैं. इससे पहले बांग्लादेश के सौम्य सरकार ने 2019 ढाका प्रीमियर लीग में 208 रन बनाए थे.
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1: शुभमन गिल दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसने वनडे की पहली और दूसरी दोनों पारियों में दोहरा शतक लगाया है. लिस्ट-ए क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले अन्य खिलाड़ी ट्रैविस हेड हैं. उनके दोनों दोहरे शतक घरेलू क्रिकेट में आए थे.
117 गेंद: शुभमन गिल ने वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था. उन्होंने 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ 125 गेंद में दोहरा शतक लगाया था. ग्लेन मैक्सवेल ने 127 गेंद में यह उपलब्धि हासिल की थी.
269: गिल टेस्ट और वनडे दोनों में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं. उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में कप्तान के रूप में 269 रन बनाए थे.
2: गिल वनडे में एक से ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा यह कारनामा तीन बार कर चुके हैं.
62 गेंद: गिल ने भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे तेज वनडे शतक का रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया. रोहित ने 2023 विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंद में शतक लगाया था.
2000 रन: गिल ने भारत में वनडे क्रिकेट में अपने 2000 रन भी पूरे किए. उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 33 पारियों में हासिल की, जो किसी बल्लेबाज़ द्वारा किसी देश में 2000 रन तक पहुंचने का सबसे तेज रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड डेसमंड हेन्स के नाम था.
333 रन: गिल ने तीन या उससे कम मैचों वाली वनडे सीरीज में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. उन्होंने इस सीरीज में 333 रन बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रेंडन टेलर के नाम था, जिन्होंने 310 रन बनाए थे.
गिल अब तीन मैचों की सीरीज में दो बार 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 360 रन बनाए थे, जिसमें उनका पहला वनडे दोहरा शतक भी शामिल था.