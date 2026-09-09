पूरी तरह फिट हैं श्रेयस अय्यर लेकिन वनडे टीम से बाहर! सलेक्टर्स वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं चुनेंगे

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एशियन गेम्स 2026 में टी20 टीम की कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है. वो वनडे टीम के कप्तान हैं लेकिन चयनकर्ता उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम में जगह नहीं देंगे.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्तूबर में 5 मैचों की टी20 सीरीज में खेलना है. इससे पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग सकता है. बताया जा रहा है कि उपकप्तान श्रेयस अय्यर इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. 27 सितंबर से 3 अक्तूबर के बीच भारतीय टीम को ये तीनों मुकाबले को अपने घर पर खेलना है.

भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि भारत के टी20 कप्तान और वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकते हैं. इसके पीछे की वजह उनकी चोट नहीं बल्कि टीम इंडिया का शेड्यूल है. अय्यर सितंबर 24 से 3 अक्टूबर के बीच एशियन गेम्स के सारे मुकाबले खेले जाएंगे. ऐसे में जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी वो शायद मौजूद ना हों.

एक ही दिन दो मोर्चों पर खेलेगा भारत

एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के मुकाबलों का शेड्यूल आपस में टकराने वाला है. भारतीय टीम एशियन गेम्स में उतरने से पहले 22 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ एक मात्र टी20 मुकाबला खेलेगी. इसके बाद टीम 28 सितंबर को सीधे क्वार्टर फाइनल में उतरेगी. भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो अय्यर की कप्तानी वाली टीम का अगला मुकाबला 1 अक्टूबर को होगा. एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल मैच 3 अक्टूबर को खेला जाना है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच 27 सितंबर को खेला जाएगा. दूसरा वनडे मैच 30 सितंबर को होगा और आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को खेला जाना है. ऐसे में एक दिन में दो मुकाबले में श्रेयस अय्यर का होना नामुमकिन है. लिहाजा वो वनडे सीरीज से बाहर होंगे.

एशियन गेम्स में 10 टीमें लेंगी हिस्सा

एशियन गेम्स 2026 के भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें हिस्सा ले रही हैं. पुरुष टीम की बात करें तो कुल 10 टीमें इसमें भाग ले रही हैं. ग्रुप ए में नेपाल, जापान और अफगानिस्तान को रखा गया है. ग्रुप बी में ओमान, मलेशिया और हांगकांग शामिल हैं. दोनों ग्रुप की टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी. भारतीय टीम सीधे क्वार्टर फाइनल ही खेलेगी. उसके साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे एंट्री मिली है.