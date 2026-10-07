Shreyas iyer Record : बाबर आजम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बाल बाल बचा, श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली का कीर्तिमान किया चकनाचूर

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में शतक जमाया. इसके साथ ही उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला धमाकेदार हुआ. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कप्तान श्रेयस अय्यर ने तूफानी शतक जमाकर इतिहास रच दिया. इस सेंचुरी के दम पर टीम इंडिया ने 172 रन के लक्ष्य को महज 2 विकेट गंवार 14.4 ओवर में पूरा कर लिया. श्रेयस अय्यर भारत की तरफ से बतौर कप्तान टी20 इतिहास में सेंचुरी ठोकने वाले महज तीसरे कप्तान बने.

लखनऊ में खेले गए पहले T20I में श्रेयस अय्यर ने शानदार शतकीय पारी खेली. नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने उतरे मुंबई के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 43 गेंद में नाबाद 102 रन बनाए. उन्होंने भारत को 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. अय्यर ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 6 छक्के लगाए. उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ने सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की.

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T20I में अय्यर का पहला शतक

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में शतक जमाया. इसके साथ ही उन्होंने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. अय्यर T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं. इससे पहले रन चेज में किसी भारतीय कप्तान का सबसे बड़ा स्कोर 94 रन का था. विराट कोहली ने 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंद में नाबाद 94 रन की पारी खेली थी.

बाबर आजम के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर ने भले ही बड़ी पारी खेली लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. T20I में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी कप्तान के सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड सुरक्षित है. यह पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम दर्ज है. बाबर ने 14 अप्रैल 2021 को सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 59 गेंद में 122 रन बनाए थे. श्रेयस अय्यर के सामने लक्ष्य छोटा था और उनके पास बनाने के लिए रन नहीं बचे थे. ऐसे में संभव है कि वो बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ देते.

भारत के तीसरे कप्तान बने अय्यर

भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में शतकीय पारी खेलने वाले श्रेयस अय्यर तीसरे कप्तान हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा ने भारत के कप्तान रहते हुए T20I क्रिकेट में तीन शतक लगाए थे. भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी ठोकी थी.