17kg घटाया वजन, बरसाए रन, चयनकर्ताओं ने टेस्ट में नहीं दिया मौका तो इंस्टाग्राम पर धोनी के चहेते ने खोला मोर्चा

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Viplove Kumar
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भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान को धमाकेदार टेस्ट डेब्यू के बाद भी टीम में जगह नहीं मिल रही. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उनको चुने जीने की उम्मीद थी लेकिन निराशा मिली.
सरफराज खान का सोशल मीडिया पोस्ट हुआ वायरल

नई दिल्ली. घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने के बाद जब सरफराज खान के फिटनेस पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने इसे भी बेहतर किया. 17 किलोग्राम तक वजन कम कर फिटनेस साबित की लेकिन चयनकर्ताओं ने उनको टीम से बाहर रखा. भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान को धमाकेदार टेस्ट डेब्यू के बाद भी टीम में जगह नहीं मिल रही. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उनको चुने जीने की उम्मीद थी लेकिन निराशा मिली. चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही टीम में भी सरफराज को नहीं चुना जा रहा. इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले इस बैटर ने अपने दिल का हाल सोशल मीडिया पर बयां किया.

श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में ना चुने जाने पर सरफराज खान ने इंस्टाग्राम पर जो लिखा इसे समझा जा सकता है. अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी टीम से बाहर किए जाने के बाद सरफराज ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर अपनी वापसी की उम्मीदें जाहिर की हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फिल्म का फोटो पोस्ट किया है. इसके साथ लिखा, “मैं शायद फिट न बैठूं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है, उससे पूरी ताकत से लड़ूंगा.”

रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई की तरफ से खेलने वाले सरफराज खान ने डेब्यू किया था. 15 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट पारी में इस बैटर ने 66 बॉल पर 62 रन की पारी खेली थी. इसके बाद दूसरी पारी में 72 बॉल पर 68 रन की नाबाद पारी खेल डाली. न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की महज सातवीं पारी में सेंचुरी ठोक डाली. पहली पारी में बिना खाता खोले लौटे सरफराज ने दूसरी पारी में 195 बॉल का सामना करते हुए 150 रन बना डाले. अगली चार पारी में फ्लॉप होने की सजा टीम से बाहर होकर चुकानी पड़ी. नवंबर 2024 में उनको आखिरी बार भारत की तरफ से टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला था. तब से अब तक उन्होंने घरेलू क्रिकेट में जमकर रन बनाए हैं. इसके बाद भी चयनकर्ताओं ने टेस्ट टीम में जगह नहीं दी.

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज

भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने पहुंची है. 15 से 19 अगस्त के बीच पहला मैच गॉल में खेला जाना है. 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो में सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है.