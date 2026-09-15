Sachin Tendulkar World Record Broken: ब्रेंडन टेलर ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ODI में बादशाहत खत्म

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे में उतरते ही ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर का बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. टेलर पुरुष वनडे क्रिकेट में सबसे लंबे करियर वाले खिलाड़ी बन गए.

नई दिल्ली. दुनिया के महानतम क्रिकेट में शुमार सचिन तेंदुलकर का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है. जिम्बाब्वे के दिग्गज क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने इतिहास रच दिया. 40 साल इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार, 15 सितंबर को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में वनडे में उतरते ही रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा लिया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे में उतरते ही इस बैटर ने सचिन तेंदुलकर का बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. टेलर पुरुष वनडे क्रिकेट में सबसे लंबे करियर वाले खिलाड़ी बन गए. टेलर के वनडे करियर की 22 साल और 148 दिन का हो गया. उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड 57 दिन के अंतर से पीछे छोड़ दिया है. टेलर ने 20 अप्रैल 2004 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था. कमाल की बात यह है कि इसी हरारे मैदान पर ही उन्होंने करियर का पहला वनडे खेला था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला उनका 208वां वनडे है.

टेलर ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे के लिए दो दशक में ज्यादा समय से यह खिलाड़ी खेल रहा है. 2000 के दशक में उन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई. अपनी प्रतिभा और विरोधी गेंदबाजी का डटकर सामना कर वो टीम के स्टार खिलाड़ी बन गए. उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक 207 मैच खेलकर टेलर ने 6704 से ज्यादा रन बनाए. इस दौरान उन्होंने कुल 11 शतक बनाए. टेस्ट क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है. 37 टेस्ट में उनके नाम कुल 2420 रन हैं.

सबसे लंबे ODI करियर

खिलाड़ी देश डेब्यू का साल आखिरी मैच करियर अवधि मैच ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे 20 अप्रैल 2004 15 सितंबर 2026* 22 साल 148 दिन* 208* सचिन तेंदुलकर भारत 18 दिसंबर 1989 18 मार्च 2012 22 साल 91 दिन 463 सनथ जयसूर्या श्रीलंका 26 दिसंबर 1989 28 जून 2011 21 साल 184 दिन 445 जावेद मियांदाद पाकिस्तान 11 जून 1975 9 मार्च 1996 20 साल 272 दिन 233 सीन विलियम्स जिम्बाब्वे 25 फरवरी 2005 31 अगस्त 2025 20 साल 187 दिन 164 क्रिस गेल वेस्टइंडीज 11 सितंबर 1999 14 अगस्त 2019 19 साल 337 दिन 301

* 15 सितंबर 2026 के मैच के बाद का अपडेटेड आंकड़ा।

टेलर का करियर सचिन से ज्यादा लंबा भले हो लेकिन वो लगातार टीम का हिस्सा नहीं रहे. उन्होंने 2005 में संन्यास की घोषणा कर दी थी. इसके बाद पिछले साल फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की. सचिन ने अपने करियर में हर साल औसतन करीब 21 वनडे खेले, जबकि टेलर के वनडे मैचों का औसत 10 से भी कम रहा. टेलर ने पिछली बार अगस्त 2025 में श्रीलंका के खिलाफ हरारे में वनडे खेला था.इसके बाद वह एक साल से ज्यादा समय तक वनडे क्रिकेट से दूर रहे.