हमारे रास्ते अलग हैं …पृथ्वी शॉ का रिश्ता शादी से पहले टूटा, मंगेतर ने किया इमोशनल पोस्ट

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने उनसे अलग होने की घोषणा करते हुए एक भावुक पोस्ट किया है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से धमाकेदार डेब्यू करने वाले पृथ्वी शॉ एक बार फिर से चर्चा में हैं. इस बार वो शादी टूटने की वजह से सुर्खियों में हैं. मंगेतर आकृति अग्रवाल के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. दोनों की सगाई के कुछ महीनों बाद अब अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं. रिश्ते को लेकर उनकी मंगेतर ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है.

इसी साल मार्च में पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के सगाई की खबर सामने आई थी. दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयकर इसकी जानकारी दी थी. इसके बाद दोनों को साथ देखा गया और सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें सामने आती रहीं. जुलाई में आकृति की एक कथित इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद पहली बार रिश्ते में अनबन की चर्चाएं शुरू हुई थीं. अब उन्होंने इस मामले में खुद सामने आकर सबकुछ साफ किया है. आकृति ने बताया कि उनका रिश्ता पृथ्वी से टूट चुका है और अब दोनों के रास्ते अलग हैं.

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आकृति ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए अलग होने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, बहुत भारी मन से मैं यह साझा करना चाहती हूं कि मेरे मंगेतर और मैंने अलग होने का फैसला लिया है. हमने अपने फ्यूचर गोल और अलग परिस्थितियों की वजह से यह फैसला किया है. जितना हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं और देखभाल करते हैं, उतना ही हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारे रास्ते एक साथ नहीं हैं.

आकृति ने आगे लिखा कि हम दोनों के लिए मैं सच में शांति और खुशियों की दुआ मांगती हूं. हम मूव ऑन कर रहे हैं और अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं. आप सभी ये मैं इस बात की निवेदन करती हूं कि ऐसे मुश्किल हालातों में हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें.