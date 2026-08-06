VIDEO: 6,6,6,6,6,6,6,6 पप्पू यादव के बेटे सार्थक ने खेली वैभव सूर्यवंशी जैसी पारी, 190 के स्ट्राइक रेट से मचाया तहलका

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. ईस्ट दिल्ली राइडर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच फैंस को एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद थी. जहां बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने बल्ले से ऐसा धमाका किया जिसने गेंदबाजों की हवा निकाल दी.

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी चैंपियन टीम का हिस्सा बने सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक ने दिल्ली प्रीमियर लीग में धमाकेदार पारी खेल हंगामा मचा दिया. बुधवार, 5 अगस्त को खेले गए मुकाबले में उन्होंने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को अपनी आतिशी पारी से जीत दिलाई. ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम ने सूजल सिंह की फिफ्टी के दम पर 6 विकेट पर 171 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ दिल्ली की टीम ने 16 ओवर में महज 4 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर लिया. इस जीत के हीरो रहो सार्थक यादव जिनके बल्ले से 95 रन की मैच जिताऊ पारी निकली.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. ईस्ट दिल्ली राइडर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच फैंस को एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद थी. जहां बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने बल्ले से ऐसा धमाका किया जिसने गेंदबाजों की हवा निकाल दी. 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ दिल्ली की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे इस बैटर ने अपनी तूफानी पारी से मैच का नक्शा बदल दिया. उन्होंने महज 50 बॉल पर 95 रन ठोक दिए. शतक बनाने से महज 5 रन से चूक गए लेकिन टीम की जीत लगभग पक्की कर दी. सार्थक ने अपनी पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी जैसे ही लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और जमकर चौके छक्के बारसाए.

View this post on Instagram A post shared by Delhi Premier League T20 (@delhipremierleaguet20)

सार्थक ने 190 की स्ट्राइक रेट से कूटा

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को ईस्ट दिल्ली राइडर्स पर छह विकेट से मिली जीत सार्थक की 50 गेंद में 190.00 की स्ट्राइक रेट से खेली गई 95 रन की पारी अहम रही. पारी के 14वें ओवर में उन्होंने 4 लगातार छ्क्के मारे. अपनी पारी के दौरान कुल आठ आसमानी छक्के मारे. उनके बल्ले से सात शानदार चौके देखने को मिले. सार्थक ने ना सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बल्कि टीम को भी संभाला. 15 रन पर नॉर्थ दिल्ली का पहला विकेट गिरा था. इसके बाद 39 रन पर अर्नव बुग्गा का विकेट गंवाया. सार्थक ने यश भाटिया के साथ मिलकर स्कोर 152 रन तक पहुंचाया. यहां से टीम की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी. जब शतक से 5 रन आशीष मीणा की बॉल पर वो वैभव बैसला को अपना कैच दे बैठे.