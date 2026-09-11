21 साल का पाकिस्तानी खिलाड़ी, डेब्यू पर मारे इतने छक्के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, इंग्लैंड में मचाई सनसनी

रजाउल्लाह ने अपने डेब्यू टेस्ट में 9 छक्के लगाकर एक अनोखे विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. पाकिस्तान के लिए खेलते हुए पहले ही टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड का दौरा अब तक बेहद शर्मनाक रहा है. लगातार दो मैच हारने के बाद टीम तीसरे और आखिरी मुकाबले में खेलने उतरी. इस मैच से पहले पाकिस्तान ने 7 खिलाड़ियों को वापस भेज दिया था. एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट में मेहमान टीम के लिए डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया. पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने बल्ले से ऐसी पारी खेली जिसने उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया.

इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 21 साल के गेंदबाज रजाउल्लाह ने अपना टेस्ट डेब्यू किया. पहले ही मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने सबका ध्यान खींचा. पहली पारी में 4 विकेट झटके और फिर फिफ्टी भी ठोक डाली. इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट डेब्यू पर नंबर-9 पर बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंद में 81 रन की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी में 9 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. इस पारी की बदौलत ही पाकिस्तान की टीम लाज बचाने की लड़ाई में इंग्लैंड के सामने दूसरी पारी में 449 रन बना पाई.

Cameos from Razaullah and Mohammad Abbas set up Pakistan’s lead on Day 3 of the Edgbaston Test ✍️#WTC27https://t.co/ueK2jJfde8 — ICC (@ICC) September 11, 2026

डेब्यू पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

रजाउल्लाह ने अपने डेब्यू टेस्ट में 9 छक्के लगाकर एक अनोखे विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. पाकिस्तान के लिए खेलते हुए पहले ही टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया. रजाउल्लाह ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी के नाम पर अकेले था.उन्होंने 2008 में नेपियर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 9 छक्के लगाए थे. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर उनका नाम 18 साल तक रहा अब रजाउल्लाह ने भी इसे अपने नाम कर उनकी बराबरी कर ली.

पाकिस्तान के गेंदबाज रजाउल्लाह ने इस मैच में एक और रिकॉर्ड बना डाला. नंबर-9 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट डेब्यू में उनके नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. दो साल पहले 2024 में दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने भी डेब्यू पर 81 रन ही बनाए थे. कमाल की बात यह कि पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने नंबर-9 पर बल्लेबाजी करते हुए 81 रन की नाबाद पारी खेली थी.