21 साल का पाकिस्तानी खिलाड़ी, डेब्यू पर मारे इतने छक्के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, इंग्लैंड में मचाई सनसनी

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Viplove Kumar
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रजाउल्लाह ने अपने डेब्यू टेस्ट में 9 छक्के लगाकर एक अनोखे विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. पाकिस्तान के लिए खेलते हुए पहले ही टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया.
Razaullah
पाकिस्तान के रजाउल्लाह ने डेब्यू टेस्ट में की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड का दौरा अब तक बेहद शर्मनाक रहा है. लगातार दो मैच हारने के बाद टीम तीसरे और आखिरी मुकाबले में खेलने उतरी. इस मैच से पहले पाकिस्तान ने 7 खिलाड़ियों को वापस भेज दिया था. एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट में मेहमान टीम के लिए डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया. पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने बल्ले से ऐसी पारी खेली जिसने उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया.

इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 21 साल के गेंदबाज रजाउल्लाह ने अपना टेस्ट डेब्यू किया. पहले ही मुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने सबका ध्यान खींचा. पहली पारी में 4 विकेट झटके और फिर फिफ्टी भी ठोक डाली. इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट डेब्यू पर नंबर-9 पर बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंद में 81 रन की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी में 9 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. इस पारी की बदौलत ही पाकिस्तान की टीम लाज बचाने की लड़ाई में इंग्लैंड के सामने दूसरी पारी में 449 रन बना पाई.

डेब्यू पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

रजाउल्लाह ने अपने डेब्यू टेस्ट में 9 छक्के लगाकर एक अनोखे विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. पाकिस्तान के लिए खेलते हुए पहले ही टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया. रजाउल्लाह ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी के नाम पर अकेले था.उन्होंने 2008 में नेपियर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 9 छक्के लगाए थे. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर उनका नाम 18 साल तक रहा अब रजाउल्लाह ने भी इसे अपने नाम कर उनकी बराबरी कर ली.

पाकिस्तान के गेंदबाज रजाउल्लाह ने इस मैच में एक और रिकॉर्ड बना डाला. नंबर-9 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट डेब्यू में उनके नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. दो साल पहले 2024 में दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश ने भी डेब्यू पर 81 रन ही बनाए थे. कमाल की बात यह कि पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने नंबर-9 पर बल्लेबाजी करते हुए 81 रन की नाबाद पारी खेली थी.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।