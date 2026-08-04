जिसे कभी नहीं मिला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका, पाकिस्तान ने उसे बनाया बल्लेबाजी कोच, कौन हैं माइकल स्मिथ?

खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन से जूझ रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर माइकल स्मिथ को नया बल्लेबाजी कोच बनाया है. कमाल की बात यह है कि इस 46 के पूर्व क्रिकेट को एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने का अनुभव नहीं है.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके हैरान करने वाले फैसलों की वजह से जाना जाता है. पीसीबी अब नए बल्लेबाजी कोच की नियुक्ति की वजह से चर्चा में है. खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन से जूझ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर माइकल स्मिथ को नया बल्लेबाजी कोच बनाया है. कमाल की बात यह है कि इस 46 के पूर्व क्रिकेट को एक भी इंटरनेशनल मैच खेलने का अनुभव नहीं है. माइकल स्मिथ के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने दो साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है. इंग्लैंड दौरे पर खेली जाने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज से स्मिथ टीम से जुड़ेंगे.

कोचिंग का लंबा अनुभव

पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ नजर डालें तो मुख्य कोच सरफराज अहमद के साथ गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी उमर गुल निभा रहे हैं. माइकल स्मिथ बल्लेबाजी कोच होंगे. उनके पास घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कोचिंग का अच्छा अनुभव है. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में कई टीम के साथ काम कर चुके इस साउथ अफ्रीका पूर्व क्रिकेटर को बोर्ड से बेहतर रिश्ते का इनाम मिला है. उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के सहायक कोच के तौर पर काम किया है. ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर टी20 टूर्नामेंट बिग बैश लीग (BBL) की होबार्ट हरिकेंस में स्मिथ बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तस्मानिया और दक्षिण अफ्रीका की KZN Inland के साथ Eastern Province के लिए काम करने का भी उनको पास अनुभव है.

बतौर खिलाड़ी माइकल स्मिथ का करियर

साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम के लिए माइकल स्मिथ कभी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर पाए, साल 2003 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पदार्पण किया था. स्मिथ ने कुल 89 मैच खेलकर 4,867 रन बनाए. उन्होंने 9 शतक और 25 अर्धशतकीय पारी खेली. लिस्ट-ए क्रिकेट की बात करें तो स्मिथ के नाम 1883 रन दर्ज हैं. टी20 क्रिकेट में उन्होंने 15 पारियों में 279 रन बनाए.

वेस्टइंडीज में पाकिस्तान का बुरा हाल

दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची पाकिस्तान की टीम को पहले मैच में 90 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा. 211 रन से लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी टीम दूसरी पारी में 120 रन पर सिमट गई थी. दूसरे मुकाबले में टीम ने बेहतर खेल दिखाया है. वेस्टइंडीज को 344 रन पर ऑलआउट करने के बाद पहली पारी में दूसरे दिन 2 विकेट पर 250 से ज्यादा रन बनाकर अच्छी वापसी की.