Pakistan unwanted Record: पाकिस्तान के नाम अनचाहा रिकॉर्ड, 40 साल में पहली बार हुआ ऐसा, इंग्लैंड में कटाई नाक

इंग्लैंड के इस दौरे पर अब जो आखिरी टेस्ट मैच बचा है उससे पहले पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में जीत-हार का अनुपात पहली बार 1.00 से नीचे चला गया है. जो ताजा आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक यह अनुपात 0.993 हो गया है.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है. इंग्लैंड के दौरे पर मिली हार के बाद क्रिकेट बोर्ड ने आव देखा ना ताव कोचिंग स्टाफ से लेकर खिलाड़ियों तक पर एक्शन ले लिया. टेस्ट कोच, गेंदबाजी कोच और 7 खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया. 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों को इंग्लैंड में आखिरी टेस्ट मैच खेलने के लिए बुला लिया गया. के लिए टेस्ट क्रिकेट में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इस दौरे पर लगातार दो हार के बाद टीम ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

इंग्लैंड के दौरे पर पहुंची पाकिस्तान की टीम को लीड्स टेस्ट के पहले मुकाबले में पारी की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. इसके बाद लॉड्स में वापसी की उम्मीद थी लेकिन यहां भी हार बेहाल नजर आया. टीम को 194 रन के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा. इस प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान की टीम के नाम ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ा जो पिछले 40 सालों में देखने को नहीं मिला था. इंग्लैंड के इस दौरे पर अब जो आखिरी टेस्ट मैच बचा है उससे पहले पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में जीत-हार का अनुपात पहली बार 1.00 से नीचे चला गया है. जो ताजा आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक यह अनुपात 0.993 हो गया है.

इस अनुपात में आई ऐसी भयंकर गिरावट की सबसे बड़ी वजह इंग्लैंड के खिलाफ 2026 दौरे पर मिली हार बनी. सीरीज का जो दूसरा मैच लॉर्ड्स में खेला गया था ये पाकिस्तान की टेस्ट इतिहास में 154वीं हार थी. इस मुकाबले में उसका इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड तो खराब किया साथ ही जीत और हार के अनुपात पर भी असर डाला. पाक टीम ने टेस्ट में कुल 153 जीत हासिल किया है जबकि उसके हार की संख्या 154 हो गई है. मतलब जीत के मुकाबले उसके खाते में हार ज्यादा है.

पाकिस्तान की टीम 1980 और 1990 के दशक में दुनिया की सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में शुमार थी. क्रिकेट बोर्ड में राजनीति के दखल की वजह से पूरे देश में खेल का स्तर गिर चुका है. इस समय भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान उनके गृह मंत्री के हाथों में है. मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं. पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ सालों में लगातार संघर्ष कर रही है. बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाता है फिर उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है. पिछले 5 साल में तीन बार उनको हटाया और फिर बहाल किया जा चुका है. 2022 की शुरुआत से पाकिस्तान ने सिर्फ 8 टेस्ट मैच जीते हैं. उसे 20 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है.