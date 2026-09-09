5 स्टार होटल की सुविधा नहीं… क्या ट्विन-शेयरिंग कमरों में ठहरेगी टीम इंडिया? एशियन गेम्स से पहले बीसीसीआई ने दिया अपडेट

By
Viplove Kumar
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BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात के संकेत दिया है एशियन गेम्स में सबकुछ ठीक है. ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटरों को आयोजकों की ओर से तय की गई होटल व्यवस्था में ही ठहराया जाएगा.
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बीसीसीआई ने एशियन गेम्स में टीम के ठहरने पर तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली. एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम की भागेदारी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं. जापान में अगले महीने होने वाले इस मेगा इवेंट में भाग लेने वाली टीम के लिए किए गए इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं. खिलाड़ियों के ठहरने को लेकर उठे विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्थिति साफ की है. BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात के संकेत दिया है सबकुछ ठीक है. ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटरों को आयोजकों की ओर से तय की गई होटल व्यवस्था में ही ठहराया जाएगा.

बीसीसीआई को दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में गिना जाता है. बोर्ड अपने खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने की वजह से जानी जाती है. ऐसे में एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के ठहरने के इंतजाम पर उठे सवाल ने बी टीम तक भेजे जाने की बार की चर्चा छेड़ दी थी. एशियन गेम्स से वायरल हुई तस्वीरों में पता चला कि खिलाड़ियों को ट्विन-शेयरिंग कमरों में ठहराया जाएगा. हालांकि बीसीसीआई ने इस बात को साफ किया है कि क्रिकेट टीम यहां नहीं रुकेगी. जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई वो हैरान करने वाली थी. कुछ तस्वीरों में दो सिंगल बेड वाले छोटे कमरे नजर आए थे.

राजीव शुक्ला ने बताया कि क्रिकेटरों के लिए अलग कमरों की व्यवस्था की गई है. उनका कहना था कि खिलाड़ियों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA), एशियन गेम्स आयोजन समिति और जापान क्रिकेट एसोसिएशन ने मिलकर रहने की अलग व्यवस्था की है. शुक्ला ने यह भी साफ किया कि एशियन गेम्स के दौरान 5 स्टार होटल जैसी सुविधा नहीं होगी. ये खिलाड़ियों के आराम को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त और अच्छी व्यवस्था है. BCCI के पास खिलाड़ियों को मिलने वाले कमरों की तस्वीरें और वीडियो भी हैं और बोर्ड लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रख रहा है.