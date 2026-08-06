स्टार्क के निशाने पर कपिल देव का रिकॉर्ड, सिर्फ 2 विकेट दूर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं. ये पेसर अब कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं.

नई दिल्ली. बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड होगा. टीम इंडिया के महान ऑलराउंडर और तेज गेंदबाज कपिल देव की बराबरी करने से वो महज 1 विकेट दूर हैं. छह महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट में उतर रहे स्टार्क पूरी तरह से फ्रेंश हैं और वो सीरीज के दौरान बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर ढाएंगे. 13 अगस्त से दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है.

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं. ये पेसर अब कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं.हालांकि स्टार्क के लिए ये उपलब्धि बड़ी है लेकिन इसको वो इतना महत्व नहीं देना चाहते. उनका कहना है कि जब तक कोई खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर सक्रिय रहता है तब तक रिकॉर्ड उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते.

कपिल और स्टेन का रिकॉर्ड निशाने पर

ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली ये सीरीज बेहद अहम माना जा रही है. 13 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में स्टार्क के पास सिर्फ भारतीय दिग्गज कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने का ही मौका नहीं है बल्कि वो दक्षिण अफ्रीका के महान पेसर डेल स्टेन को भी पीछे छोड़ सकते हैं. स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए कुल 439 विकेट चटकाए थे.मिचेल स्टार्क की बात करें तो अब तक उन्होंने कुल 105 टेस्ट मैच खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए 433 विकेट झटके हैं.

सीरीज शुरु होने से पहले स्टार्क ने कहा कि कपिल देव जैसे महान खिलाड़ी के साथ नाम जुड़ना सम्मान की बात है. “यह बात मेरे लिए कितनी ज्यादा खास है बता नहीं सकता. आज ऐसे महान खिलाड़ियों को साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है तो ये बहुत खास और सम्मान की बात है. ऐसी सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है लेकिन जब तक आप खेल रहे होते हैं, तब तक आपके लिए टीम की जीत ही ज्यादा मायने रखती है. रिकॉर्ड का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता.”

36 साल के हो चुके स्टार्क ने पिछले 16 साल से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो शेन वॉर्न 708 विकेट के साथ सबसे आगे हैं. उसके बाद नाथन लियोन (567) और ग्लेन मैक्ग्रा (563) का नाम आता हैं.