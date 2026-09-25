भारत को बड़ा झटका! प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल, वेस्टइंडीज सीरीज से पहले बढ़ी चिंता

By
Viplove Kumar
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तीन मैचों की सीरीज शुरू होने से ठीक दो दिन पहले कप्तान शुभमन गिल को चोटिल होने की खबर आई है. बताया जा रहा है कि मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो चोटिल हो गए. टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर 27 सितंबर से पहला मैच खेलना है.
Shubman gill and gautam gambhir test
भारत को बड़ा झटका! प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल, वेस्टइंडीज सीरीज से पहले बढ़ी चिंता

नई दिल्ली. भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज से पहले जोरदार झटका लगता दिख रहा है. तीन मैचों की सीरीज शुरू होने से ठीक दो दिन पहले कप्तान शुभमन गिल को चोटिल होने की खबर आई है. बताया जा रहा है कि मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो चोटिल हो गए. टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर 27 सितंबर से पहला मैच खेलना है.

शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में नेट्स पर बल्लेबाजी करते समय मोहम्मद सिराज की उठती हुई गेंद शुभमन गिल की कोहनी पर जा लगी. गेंद लगते ही गिल दर्द में नजर आए और उन्होंने तुरंत बल्लेबाजी रोक दी. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गिल को करीब 20 मिनट तक मेडिकल अटेंशन दी गई. इस दौरान उनकी चोट को लेकर चिंता बढ़ गई थी. उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में ना सिर्फ टीम की कप्तानी करनी है बल्कि वो रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत भी करते हैं. राहत की बात यह रही कि गिल कुछ समय बाद दोबारा नेट्स पर लौटे और थ्रोडाउन का सामना किया.

रोहित-कोहली की वापसी

इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई पिछली वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें सामने आई थी. अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि वो वनडे वर्ल्ड कप में टीम का अहम हिस्सा होंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद भारतीय वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. दोनों अनुभवी बल्लेबाज तिरुवनंतपुरम में टीम की तैयारियों का हिस्सा रहे.

भारत के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्केल ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ की. कोच का कहना था कि वो काफी अच्छा कर रहे हैं. टीम में मौजूद सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव युवा कप्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण है. मोर्केल के मुताबिक, अलग-अलग खिलाड़ी टीम में किसी खास सीनियर खिलाड़ी से ज्यादा सहज होकर अपनी बात साझा कर सकते हैं. टीम के पास इस समय काफी अनुभव मौजूद है.

भारत की वनडे टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.

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