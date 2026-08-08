लियोनेल मेसी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता जॉर्ज का महज 68 साल की उम्र में निधन

खबरों की माने तो उनके पिता की निधन हो गया है. मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का शुक्रवार रात 68 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर से सामने आने के बाद से ही फुटबॉल फैंस में शोक की लहर है.

नई दिल्ली. फुटबॉल की दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शामिल लियोनल मेसी के घर मातम पसरा हुआ है. खबरों की माने तो उनके पिता की निधन हो गया है. मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का शुक्रवार रात 68 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर से सामने आने के बाद से ही फुटबॉल फैंस में शोक की लहर है. मेसी को उनके दोस्त और करीबी इस मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखने का संदेश दे रहे हैं.

लियोनल मेसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात उन्होंने अपने पिता को खो दिया. परिवार के अनुसार लियोनल के पिता जॉर्ज मेसी अर्जेंटीना के रोसारियो शहर के एक मेडिकल क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था. यही पर उन्होंने लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली.हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटे लियोनल मेसी आखिरी वक्त में पिता के साथ थे. बताया जा रा है कि जॉर्ज मेसी ने आखिर के दिनों में यात्रा करना बंद कर दिया था. वो अपने जीवन के अंतिम महीनों में रोसारियो के मेडिकल सेंटर और अपने घर के बीच रहे. जॉर्ज के साथ उनके आखिरी महीनों में उनकी पत्नी थी जो हर पल ध्यान रखती थी. इसके अलावा उनके बच्चे रोड्रिगो, मटियास और मारिया सोल उनके साथ रहे.

पिता ने लियोनल मेसी को करियर संवारा

छोटे से बच्चे के अंदर फुटबॉल का सबसे चमकता सितारा बनने की झलक पहचानकर पिता ने लियोनल को आगे बढ़ाया था. जॉर्ज मेसी ने लियोनेल के करियर में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एक छोटे से शहर के फुटबॉल की दुनिया का बादशाह बनाने में पिता का योगदान सबसे बड़ा रहा. जब मेसी को बार्सिलोना की टीम ने साइन किया था तो जॉर्ज ने इसके लिए काफी मेहनत की थी. उनके करियर के शुरुआती दिनों में पिता लगातार साथ रहे. शुरुआती करियर में लियोनेल के मैनेजर की भूमिका भी पिता जॉर्ज ने ही निभाई थी. लियोनेल मेसी ने बताया था कि वो जब भी कोई मैच खेलकर लौटते थे तो इसमें किए गए प्रदर्शन के बारे में पिता से ही पूछते थे.

विश्व कप के दौरान पिता की थी चिंता

फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मेसी शुरुआती मुकाबलों में लगातार गोल पर गोल कर रहे थे. अल्जीरिया के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में हैट्रिक लगाने के बाद वह जश्न मनाते हुए रो पड़े थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी निजी जीवन में चल रही तकलीफ को आंसुओं की वजह बताया था. उन्होंने कहा था कि वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. कुछ दिन बाद परिवार ने जॉर्ज मेसी की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर जानकारी दी थी और बताया था कि उनका इलाज चल रहा है.मेसी ने विश्व कप के बाद अपने पिता के साथ समय बिताया था. इसके बाद वह अपने क्लब इंटर मियामी से जुड़ गए और करीब एक सप्ताह पहले मैदान पर वापसी की थी.