IND vs NZ: कौन हैं टीम में अचानक शामिल किए गए कुशाग्र, पहली बार टी20 में मौका, ईशान किशन बाहर

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Viplove Kumar
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले भारतीय टीम में बदलाव किया गया है. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के चोटिल होने के बाद उनकी जगह कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है.
कौन हैं टी20 टीम में अचानक शामिल किए गए कुशाग्र, पहली बार टीम इंडिया में मौका

नई दिल्ली. भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बड़ा झटका लगा है. दूसरे मुकाबले से पहले स्टार खिलाड़ी ईशान किशन चोटिल हो गए. उनके बाहर होने की वजह से पांच मैचों की सीरीज में बदलाव किया गया है. उनकी जगह कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया गया है. उनको पहली बार भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है. वह फिलहाल क्राइस्टचर्च में भारत ए टीम के साथ मौजूद हैं. शनिवार को होने वाले दूसरे टी20 के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे.

गुरुवार, 22 अक्टूबर को खेले गए पहले मुकाबले में ईशान किशन को चोट लगी थी. मैच के दौरान दाएं पैर की मांसपेशी (एडक्टर) में हल्की चोट लगी थी. इसी वजह से वह दूसरे मुकाबले से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा, “विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के दौरान दाएं एडक्टर में हल्की चोट लगी. इस कारण वह शनिवार को होने वाले दूसरे टी20 मैच में नहीं खेलेंगे. चयन समिति ने उनकी जगह कवर के तौर पर कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है.”

कौन हैं कुमार कुशाग्र?

23 अक्टूबर 2004 को जन्मे कुमार कुशाग्र ने 38 फ्रस्ट क्लास मैचों में 42 से अधिक की औसत से 2507 रन बनाए हैं. वह मिडिल आर्डर के बल्लेबाज हैं. तीसरे से छठे नंबर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं. कुशाग्र ने 2022 में नागालैंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में 266 रन बनाकर सुर्खियां बटोरी थीं. उस समय 17 साल और 141 दिन की उम्र में वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 250 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे. एमएस धोनी से प्रेरित होकर उन्होंने 10 साल की उम्र में विकेटकीपिंग शुरू की थी. वह 2020 अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे. 2023 देवधर ट्रॉफी में उन्होंने 56.75 की औसत से 227 रन बनाए थे.


आईपीएल 2024 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 7.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. चार मैचों में वह सिर्फ तीन रन बना सके. इसके बाद गुजरात टाइटंस ने 2025 में उन्हें 65 लाख रुपये में खरीदा और 2026 के लिए टीम में बरकरार रखा. 2025-26 सीजन कुशाग्र के लिए शानदार रहा. उन्होंने झारखंड की पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताबी जीत में 10 मैचों में 422 रन बनाए. फाइनल में उन्होंने 38 गेंदों में 81 रन ठोके. इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के खिलाफ 234 रन बनाए, दलीप ट्रॉफी फाइनल में शतक जड़ा और पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए 113 रन की पारी खेली.

दूसरे टी20 के लिए भारत की अपडेटेड टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)।

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।