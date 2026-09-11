गौतम गंभीर को करारा जवाब! 10 विकेट लेकर इंग्लैंड में कुलदीप यादव ने मचाई सनसनी, 106 रन से जीती टीम

चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप में यॉर्कशायर की ओर से खेल रहे हैं. उन्होंने एसेक्स के खिलाफ मुकाबले में कुल 10 विकेट झटककर तहलका मचा दिया. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुलदीप का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के टेस्ट में खेलने को लेकर सवाल उठ रहे थे. ऐसे में उन्होंने इंग्लैंड के काउंटी चैंपियनशिप में ऐसा प्रदर्शन किया जिसने आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया. चाइनामैन गेंदबाज यॉर्कशायर की ओर से खेल रहे हैं. उन्होंने एसेक्स के खिलाफ मुकाबले में कुल 10 विकेट झटककर तहलका मचा दिया. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुलदीप का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

श्रीलंका के दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान कुछ खास नहीं कर पाने वाले कुलदीप यादव ने जोरदार वापसी की है. उनकी घातक गेंदबाजी के दम पर 10 सितंबर को खेले गए मुकाबले में यॉर्कशायर ने एसेक्स को 106 रन से हराया. कुलदीप ने मैच की पहली पारी में 70 रन देकर चार विकेट हासिल किए. दूसरी पारी में तो और भी खतरनाक हो गए. उन्होंने सिर्फ 50 रन देकर छह बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. काउंटी चैंपियनशिप के इस मैच में उन्होंने 120 रन देकर कुल 10 विकेट अपने नाम किए.

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हेडिंग्ले की पिच पर कुलदीप ने बॉल ऐसी टर्न कराई जिसका जवाब बल्लेबाजों के पास नहीं था. यॉर्कशायर ने पहली पारी में 390 रन बनाए. कुलदीप ने 94 गेंद पर 36 रन की उपयोगी पारी खेली. भारतीय स्पिनर की घातक गेंदबाजी का असर था कि एसेक्स की पारी 171 और दूसरी महज 113 रन पर सिमट गईं. मैच के बाद कुलदीप ने बताया कि पिच गेंदबाजी के लिए बहुत ही अच्छी थी. उन्होंने बताया कि पिच में तेजी को भांपते हुए थी इसलिए गेंद को तेज डालने के बजाय ज्यादा स्पिन पर ध्यान दिया. जिसका फायदा मिला.

कुलदीप पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. उनको कोच गौतम गंभीर ज्यादा मौके नहीं दे पा रहे. श्रीलंका दौरे पर भी दो टेस्ट मैचों की सीरीज में सिर्फ पहले टेस्ट में मौका मिला. दूसरे मुकाबले में उन्हें बाहर कर सारांश जैन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. काउंटी क्रिकेट में 10 विकेट का प्रदर्शन कुलदीप टीम मैनेजमेंट को साफ संदेश दिया है. उनको ज्यादा मौके मिले तो वो कमाल कर सकते हैं.