39 साल की उम्र में तोड़ा टी20 क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पोलार्ड बने नंबर 1 बल्लेबाज, लगाया रनों का अंबार

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने 39 साल की उम्र में T20 क्रिकेट इतिहास रच दिया. उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए पोलार्ड ने यह उपलब्धि हासिल की. सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ उन्होंने 26 गेंद में 65 रन की तूफानी पारी खेली. इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाकर टी20 में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए.
इंडियन प्रीमियर लीग में से संन्यास लेने के बाद भी पोलार्ड के रनों की भूख खत्म नहीं हुई. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के जोस बटलर से नंबर एक की कुर्सी छीन ली. बटलर ने हाल ही में द हंड्रेड 2026 पोलार्ड को टी20 क्रिकेट में रनों के मामले में पीछे किया था. अब वो दोबारा इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने में कामयाब हुआ हैं.
Brute force from Pollard tonight! 🇹🇹 x 🇱🇨#CPL26 #TKRvSLK #BiggestPartyInSport #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/ntsBwqd0Hu
— CPL T20 (@CPL) August 27, 2026
14921 T20 रन के साथ पोलार्ड शीर्ष पर
कैरेबियन प्रीमियर लीग की टीम सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मुकाबले में उतरने से पहले पोलार्ड रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर थे. बटलर से वो 35 रन पीछे थे और 65 रन की पारी खेल फिर से नंबर एक बन गए. पोलार्ड ने अब तक 749 T20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान 14921 रन बनाकर टॉप पर काबिज हैं. दुनियाभर की टी20 लीग में खेल चुके पोलार्ड के नाम इस फॉर्मेट में 2 शतक और 71 अर्धशतक हैं. इंग्लैंड के जोस बटलर की बात करें तो 526 T20 मैच खेलकर 14890 रन बनाए हैं.
Polly POWER! 💪
Kieron Pollard smashes his way to 5️⃣0️⃣! 🇹🇹 x 🇱🇨#CPL26 #TKRvSLK #BiggestPartyInSport #CricketPlayedLouder #ElDorado pic.twitter.com/2BMBH6aAHl
— CPL T20 (@CPL) August 27, 2026
15 हजार रन से सिर्फ 79 रन दूर
कीरोन पोलार्ड के निशाने पर अब टी20 क्रिकेट में 15 हजार रन बनाने का लक्ष्य है. ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. ऐसा करने के लिए उनको महज 79 रन की जरूरत है. कैरेबियन प्रीमियर लीग के लीग स्टेड में नाइट राइडर्स की तरफ से उनको छह मुकाबले में खेलना है. अगर वो इन सभी मैच में खेलते हैं तो इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं. उनकी टीम अगर प्लेऑफ और फाइनल तक पहुंची तो 15 हजार टी20 रन बनाने के मौके बढ़ जाएंगे.