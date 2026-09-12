Joe Root Breaks Sachin’s Record: सचिन तेंदुलकर की बादशाहत हुई खत्म! इंग्लैंड के जो रूट ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, टेस्ट में रचा इतिहास

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Viplove Kumar
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टेस्ट में सबसे ज्यादा फिफ्टी जमाने के मामले में इंग्लैंड के जो रूट सबसे आगे निकल गए है. पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 62 रन बनाते ही रूट ने सचिन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया.
इंग्लैंड के जो रूट ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

नई दिल्ली. टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय से चली आ रही महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बादशाहत खत्म हो गई है. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने इस फॉर्मेट में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अब टेस्ट में सबसे ज्यादा फिफ्टी जमाने के मामले में ये इंग्लिश खिलाड़ी सबसे आगे निकल गया है. पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम में खेले गए तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 62 रन बनाते ही रूट ने सचिन को इस मामले में पीछे छोड़ दिया.

35 साल के जो रूट के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 69 अर्धशतक हो गए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट से पहले यह खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से साथ बराबरी पर खड़ा था. सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 68 अर्धशतक लगाए थे. बात इसके बाद आने वाले बल्लेबाजी की करें तो वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल 66 अर्धशतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के राहुल द्रविड़ के नाम 63-63 अर्धशतक हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ बनाया खास रिकॉर्ड

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 69 गेंद पर 62 रन की नॉट आउट पारी खेली. उन्होंने इस फिफ्फी जमाने के साथ ही टीम को जीत तक पहुंचाया. पाकिस्तान ने मेजबान टीम के सामने 130 रन का लक्ष्य रखा था. महज दो विकेट खोकर टीम ने इस आसान लक्ष्य को हासिल किया और सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से हरा उसका क्लीन स्वीप कर दिया. पिछले कुछ महीनों में रनों की बरसात करने वाले जो रूट के लिए पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. सीरीज में तीन टेस्ट की पांच पारियों में 164 रन ही बना पाए.

टेस्ट कप्तान के तौर पर धमाकेदार वापसी

बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जो रूट को दोबारा से टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था. उन्होंने इस सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज कर पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया. लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पारी से जीत दर्ज की थी. इसके बाद लॉर्ड्स के मुकाबले में 194 रन की बड़ी जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा किया. तीसरे और आखिरी मैच में 8 विकेट की जीत ने पाकिस्तान का क्लीन स्वीप कर दिया.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।