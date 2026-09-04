जाओ जाकर पहले आईने में चेहरा देखो…पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तानी चयनकर्ता को सबके सामने किया बेइज्जत

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Viplove Kumar
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पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कोच जेसन गिलेस्पी ने मुख्य चयनकर्ता पर सीधा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अकिब जावेद को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय "आईने में खुद को देखना चाहिए" और टीम के साथ हद से ज्यादा प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए.
पूर्व पाकिस्तानी टेस्ट कोच गिलेस्पी का मुख्य चयनकर्ता अकिब जावेद पर निशाना

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि इस समय पूरी दुनिया में जहां भी क्रिकेट फैन हैं वो हंसी उड़ा रहे हैं. इंग्लैंड में तीन मैचों की सीरीज के दो लगातार मैच हारने बाद 7 खिलाड़ियों को बदल दिया. इसके बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और चयन समिति के प्रमुख आकिब जावेद लगातार पूर्व खिलाड़ियों के निशाने पर हैं. PCB ने खिलाड़ियों के साथ 2 कोचों को वापस पाकिस्तान भेज दिया. टेस्ट टीम की कमान सफेद गेंद के कोच माइक हेसन को सौंप दी गई है.

इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हार के बाद कोच और खिलाड़ियों को बाहर करना पहली ऐसी घटना नहीं है. ऐसी उधल पुथल पाकिस्तान के क्रिकेट में अक्सर देखने को मिलती है. कुछ महीनों की कोचिंग के बाद टीम का साथ झोड़ने वाले पूर्व पाकिस्तान टेस्ट कोच जेसन गिलेस्पी ने मुख्य चयनकर्ता पर सीधा निशाना साधा है. आकिब जावेद पर हमला बोलते हुए उनको आईना देखने की बात कही. उन्होंने कहा कि जावेद को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय “आईने में खुद को देखना चाहिए” और टीम के साथ हद से ज्यादा प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए.

गिलेस्पी का कहना था कि मौजूदा हालात में खिलाड़ी डर के माहौल में खेलते नजर आ रहे हैं. उन्होंने सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तानी से हटाए जाने पर सवाल उठाया. इंग्लैंड के दौरे पर पहले टेस्ट में उन्होंने कप्तानी की थी और दूसरे मैच में बाहर कर दिया गया. तीसरे टेस्ट से पहले उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया.

‘पाकिस्तान में कोई चयन रणनीति नहीं’

गिलेस्पी ने साफ तौर से मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद के टीम सलेक्शन पर सवाल उठाया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सलेक्शन नीति बिल्कुल सही नहीं है ये सवालों के घेरे में है. पाकिस्तान टीम के पास कोई स्पष्ट चयन रणनीति नहीं है. कुछ महीनों की क्रिकेट के बाद टीम में बदलाव कर दिया जाता है. आकिब जावेद ने कुछ दिन पहले कहा था कि गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं. इस पर गिलेस्पी का कहना था कि जब वो दोनों टीम के साथ ही नहीं तो मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार कैसे हुए.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।