भारत के खिलाफ ऐतिहासिक T20I के लिए जापान ने घोषित की टीम, फ्लेमिंग संभालेंगे कमान

By
Viplove Kumar
-
0
3
दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम के खिलाफ इस मैच को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है. 22 सितंबर को इस मैच को कराया जाएगा. इस ऐतिहासिक मुकाबले में जापान के टीम की कमान कौन संभालेगा इसकी घोषणा मंगलवार, 8 सितंबर को की गई.
Japan announced squad for historic men T20I against reigning T20 World Cup champions and world No1 India
भारत के खिलाफ जापान की टी20 टीम का ऐलान

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली पहली टी20 इंटरनेशनल के लिए जापान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम के खिलाफ इस मैच को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है. 22 सितंबर को इस मैच को कराया जाएगा. इस ऐतिहासिक मुकाबले में जापान के टीम की कमान कौन संभालेगा इसकी घोषणा मंगलवार, 8 सितंबर को की गई. जापान के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग को कप्तानी दी गई है.

जापान के चयनकर्ताओं ने भारत के खिलाफ खेलने के लिए एशियन गेम्स में उतरने वाली ही टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों को मौका दिया है. नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में उतरने से पहले दो दिन पहले यह मुकाबला खेला जाना है. टीम में इब्राहिम ताकाहाशी और डेकलन सुजुकी-मैककॉम्ब भी शामिल हैं. इन दोनों ही खिलाड़ियों ने जापान के लिए 50 से अधिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. जापान ने एशियन गेम्स को ध्यान में रखते हुए ही टीम का सलेक्शन किया है.


घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने का इनाम युवा स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर जेक कुसुडा-नैर्न को चयनकर्ताओं ने दिया है. टीम में अनुभवी त्सुयोशी ताकादा की भी वापसी हुई है. ताकादा ने 3 साल पहले ईस्ट एशिया-पैसिफिक टी20 चैंपियनशिप में टीम के लिए पहला मैच खेला था. लेग स्पिनर तानियामा ने भी टीम में जगह बनाई है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का वीडियो देखकर गेंदबाजी सीखी है.

जापान की टीम

केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंजे, बेंजामिन इटो-डेविस, एलेस्टर काडोवाकी-फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुडा-नैर्न, वातरु मियाउची (विकेटकीपर), रियो सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेटकीपर), शोमा सुगाया-स्लेटर, डेकलान सुजुकी-मैककॉम्ब, त्सुयोशी ताकादा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोटो तानियामा, लचलान यामामोटो-लेक।

  • TAGS

  • No tags found for this post.

Previous articleBuilding Safety: घर कमजोर होने के ये संकेत न करें नजरअंदाज, वरना हो सकता है बड़ा हादसा
Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।