‘रोहित शर्मा नंबर-1 चॉइस, पर यशस्वी जायसवाल को न करें नजरअंदाज’, टीम इंडिया को मिली सलाह

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाना चाहिए. उम्मीद जताई कि चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से ही इसकी शुरुआत करेंगे.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस समय चर्चा में बने हुए हैं. उनके आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने की बीसीसीआई ने पुष्ठी कर दी है. बताया जा रहा है कि इस तरह से समर्थन करने की वजह से ही मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने अपने पद को छोड़ने का फैसला लिया है. वो अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद इसे आगे नहीं बढ़ाने की जानकारी दे चुके हैं. अब पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने रोहित के वनडे में भविष्य पर बात की है. उन्होंने यशस्वी जायसवाल को नियमित मौके देने की बात कही.

पठान का मानना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए जायसवाल को मौका दिया जाना चाहिए. उम्मीद जताई कि चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से ही इसकी शुरुआत करेंगे. जियोहॉटस्टार के कार्यक्रम ‘फॉलो द ब्लूज’ में इरफान पठान ने इसको लेकर बात की. उनका कहना था कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उनकी नजर जायसवाल को मिलने वाले मौकों पर रहेगी. टीम में उनको बैकअप ओपनर के तौर पर चुना गया है. ऐसे में इस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप से पहले पर्याप्त अनुभव मिलना चाहिए. जायसवाल ने वनडे करियर में अब तक सिर्फ छह मुकाबले खेले हैं. इस छोटे से करियर में उनका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर है. दो शतकीय पारी के साथ 285 रन बनाए हैं. उनका वनडे औसत 71.25 का रहा है.

रोहित की मौजूदगी से मुश्किल हो रही जगह

यशस्वी जायसवाल को नियमित मौका ना मिलने की सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा की मौजूदगी है. पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने कथित तौर पर रोहित की जगह जायसवाल को भविष्य के विकल्प के तौर पर तैयार करने की योजना बनाई थी. बीसीसीआई ने रोहित को आगे भी टीम का हिस्सा बनाए रखने का फैसला किया. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से एक ही बतौर ओपनर वनडे में खेल सकता है. वनडे कप्तान शुभमन गिल दूसरे ओपनर की भूमिका निभाते हैं.

वर्ल्ड कप से पहले विकल्प तैयार करना होगा

चयनकर्ताओं को इसे लेकर विचार करना होगा कि अगर वर्ल्ड कप दौरान या उससे पहले किसी वजह से रोहित शर्मा सलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते तो यशस्वी विकल्प होंगे. ऐसे में उनको प्रयाप्त मौका दिया जाना जरूरी है. बिना अनुभव के उनको सीधा बड़े टूर्नामेंट में उतारने से दबाव बनेगा.