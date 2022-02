Indian Sports Fan partners with Indian Tennis Daily

Indian Sports Fan partners with Indian Tennis Daily: डेविस कप मुकाबले के लिए तैयार फैन लाउंज (fan lounge) की कवरेज के लिए देश के सबसे बड़े खेल प्रशंसक समुदाय इंडियन स्पोर्ट्स फैन (Indian Sports Fan) ने इंडियन टेनिस डेली (Indian Tennis Daily) के साथ साझेदारी की है। भारत और डेनमार्क (India vs Denmark) के बीच डेविस कप ग्रुप 1 के प्ले ऑफ का दो दिवसीय ऐतिहासिक मुकाबला दिल्ली जिमखाना क्लब (Delhi Gymkhana Club) के तेज़तर्रार ग्रास कोर्ट पर 4 और 5 मार्च को होने वाला है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने पहली बार डेविस कप फैन लाउंज तैयार किया है।

टेनिस फैन लाउंज की पहल पर आयोजन समिति के सह-अध्यक्ष ओम पाठक ने कहा है कि “खेल प्रशंसकों को उनके खेल नायकों से जोड़ना एक अनूठा विचार है। यह निश्चित रूप से भारतीय टेनिस को अधिक लोगों और देश के कोने-कोने तक पहुंचने में मदद करेगा।

टेनिस फैन लाउंज एक अच्छा विचार

फैन लाउंज शुरुआत से ही खेल प्रेमियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इस पहल पर भारतीय डेविस कप टीम के कप्तान रोहित राजपाल ने कहा है कि “टेनिस फैन लाउंज एक अच्छा विचार है। इसकी अवधारणा उपन्यास है और पूरी बिरादरी का ध्यान आकर्षित करेगी और उनके साथ अपने खेल के प्रतीक के साथ जुड़ेगी।

एसोसिएशन देश में खेलों को बढ़ावा देगा

इंडियन टेनिस डेली के संस्थापक वत्सल तोलासारिया ने कहा है कि “इंडियन टेनिस डेली इंडियन स्पोर्ट्स फैन के साथ साझेदारी करके खुश है। हमें विश्वास है कि यह एसोसिएशन देश में खेलों को बढ़ावा देगा। डेविस कप तीन साल के अंतराल के बाद भारत वापस आ रहा है और प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब पांच दशकों के बाद इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है।

