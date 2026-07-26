अभिषेक शर्मा बाहर, 4 खिलाड़ियों की एंट्री, तीसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले की टी20 सीरीज जीत चुकी भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन में बदलाव संभव है. आखिरी मैच में अभिषेक शर्मा को आराम दिया जा सकता है. प्रभसिमरन सिंह को इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिल सकता है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लगातार दो मैच जीत कर अजेय बढ़त बना चुकी है. अब उसके पास आखिरी मुकाबले में इस दौरे के लिए चुने गए नए खिलाड़ियों को उतारने का मौका है. आखिरी टी20 मुकाबला बिना किसी ब्रेक के हो रहा है. शनिवार को मैच खेलने के बाद दोनों टीमें रविवार को फिर से खेलन उतरेंगी. उम्मीद है कि अंतिम मुकाबले में टीम इंडिया कुछ बदलावों के साथ उतर सकती है. कप्तान श्रेयस अय्यर बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देकर उनकी परीक्षा लेना चाहेंगे.

दूसरे टी20 में भारत ने 90 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. ईशान किशन ने 44 गेंद में 81 रन और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन बनाकर भारत को 219/5 के बड़े स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर सिमट गई. अभिषेक शर्मा ने 3 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई. ओपनिंग में अभिषेक की बल्लेबाजी चिंता का कारण बनी हुई है. वैभव सूर्यवंशी से भी लगातार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

प्रिंस यादव चोटिल

भारतीय टीम के लिए दो मैच में जिम्बाब्वे सीरीज के दौरान दो डेब्यू देखने को मिले. पहले मैच में अशोक शर्मा ने अपना डेब्यू किया. दूसरे मैच में यश ठाकुर को पहला इंटरनेशनल मैच खेलने मिला. भारत को हालांकि एक झटका भी लगा। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव हैमस्ट्रिंग चोट के कारण तीसरे टी20 से बाहर हो सकते हैं। उनकी जगह आशोक शर्मा को मौका मिलने की संभावना है. सीरीज पहले ही जीत लेने के बाद टीम मैनेजनेंट प्रभसिमरन सिंह और हर्ष दुबे को टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका दे सकता है. अभिषेक शर्मा को आराम दिया जा सकता है, जबकि वैभव सूर्यवंशी को एक और अवसर मिलने की उम्मीद है.

तीसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे,आशोक शर्मा, यश ठाकुर, मयंक यादव