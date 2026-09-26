Ind vs WI Live Streaming : सोनी या फैन कोड पर नहीं दिखा भारत-वेस्टइंडीज का मुकाबला, जानें कहां देखें लाइव मैच

By
Viplove Kumar
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शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम रविवार, 27 सितंबर को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शाई होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज से भिड़ेगी. इस मुकाबले के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी होगी.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को पहला वनडे मैच

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से एक्शन में नजर आने वाली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत रविवार, 27 सितंबर से होगी. कप्तान शुभमन गिल को प्रैक्टिस के दौरान चोट लगी थी जो चिंता का विषय है लेकिन इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. शाई होप की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज टीम इंडिया को टक्कर देने के लिए तैयार है. इस मुकाबले के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली की वनडे टीम में वापसी होगी.

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल को तीन मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था. कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी क्रम में नंबर-3 पर खेलने उतरे थे. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली की वापसी के साथ गिल ओपनिंग में आ गए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ जायसवाल को टीम में जगह दी गई है. यहां देखना होगा कि क्या रोहित शर्मा के साथ उनको पारी की शुरुआत का मौका मिलेगा या बाहर बैठना पड़ेगा. उनका खेलना संभव है क्योंकि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन एशियन गेम्स के लिए जापान में हैं.
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला वनडे: जानें कब और कहां होगा मुकाबला

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे कब खेला जाएगा?

तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 27 सितंबर को खेला जाएगा.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे कहां खेला जाएगा?

दोनों देशों के बीच ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में मैच खेला जाएगा.

भारत-वेस्टइंडीज पहला वनडे कितने बजे शुरू होगा?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मुकाबला दोपहर 2 बजे (IST) शुरू होगा।

भारत-वेस्टइंडीज पहला वनडे किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?

भारत में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत की वनडे टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा, केएल राहुल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बरार, नमन धीर.