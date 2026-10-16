4 साल बाद खूंखार बॉलर की वापसी, करो या मरो मुकाबले में टीम इंडिया करेगी कितने बदलाव! संभावित प्लेइंग XI

कोच गौतम गंभीर की इस मैच में प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने को मजबूर हैं. अर्शदीप सिंह चोटिल होकर बाहर हो गए और उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया. चार साल के बाद यह धुरंधर टी20 इंटरनेशनल में वापसी करने को बेकरार है.

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने घर पर खेल रही भारतीय टीम मुश्किल में नजर आ रही है. चार हाई-स्कोरिंग टी20 मुकाबलों के बाद सीरीज बराबरी पर है. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पांचवां और निर्णायक मुकाबला खेला जाना है. कोच गौतम गंभीर की इस मैच में प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने को मजबूर हैं. अर्शदीप सिंह चोटिल होकर बाहर हो गए और उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया. चार साल के बाद यह धुरंधर टी20 इंटरनेशनल में वापसी करने को बेकरार है.

टीम की बल्लेबाजी बेहतर नजर आई है लेकिन गेंदबाजी ने निराश किया है. पिछले मुकाबले में भी वेस्टइंडीज की टीम ने 247 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था. उससे पहले 249 रन का विशाल स्कोर भी मेहमान टीम खड़ा कर चुकी है. कुलदीप यादव को बाहर कर दिया गया था. नमनधीर ने विकेट चटकाया है लेकिन रन रोकने में नाकाम रहे. अर्शदीप सिंह चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह पर भुवनेश्वर कुमार का खेलना तय माना जा रहा है.

दो बदलाव में से एक तो अर्शदीप है और दूसरा अक्षर पटेल हो सकते हैं. भुवी और कुलदीप की जगह प्लेइंग इलेवन में इन दोनों की जगह बनेगी. सवाल यह है कि क्या 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाना चाहिए. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अलग-अलग मौकों पर रन बना रहे हैं. ऐसे में सूर्यवंशी को मौका देने के लिए टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव करना पड़ेगा.

गेंदबाजी में बदलाव की जरूरत

भारतीय गेंदबाजी में सुधार की जरूरत साफ नजर आ रही है। पिछले मुकाबले में अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव की तेज गेंदबाजी तिकड़ी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही. बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर तीनों गेंदबाज असर डालने में नाकाम रहे. वेस्टइंडीज के स्पिनरों ने भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया. ऐसे में भारत के लिए कुलदीप यादव को टीम में वापस लाना अहम हो सकता है. बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप ने पहले टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी की थी.

पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, नमन धीर, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह।