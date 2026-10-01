तीसरे ODI से पहले भारत को झटका, चोटिल हुए प्रसिद्ध कृष्णा, CSK के बॉलर को टीम में जगह

भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण तीसरे और आखिरी वनडे से बाहर हो गए हैं.

नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे वनडे सीरीज का फैसला आ चुका है. तीन मैचों में से लगातार दो मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने अजेय बढ़त बनाई है. तीसरे और आखिरी वनडे से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर आई है. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल होने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है.

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को गुवाहाटी में बुधवार (30 सितंबर) को खेले गए दूसरे वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी. चोटिल होने की वजह से ही वो अपना 10 ओवर का कोटा पूरी नहीं कर पाए थे. उन्होंने इस मुकाबले में सिर्फ 5 ओवर ही गेंदबाजी की थी. भारत ने यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम के साथ न्यू चंडीगढ़ की यात्रा नहीं करेंगे. उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है.



अंशुल कंबोज मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पुडुचेरी में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारत ए टीम का हिस्सा थे. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम में बुलाए जाने के बाद कंबोज ने टेस्ट मैच बीच में ही छोड़ दिया और गुरुवार को भारत ए का साथ छोड़ दिया. कंबोज ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहली पारी में 17.3 ओवर गेंदबाजी की और 34 रन देकर 3 विकेट लिए. दूसरी पारी में उन्होंने 2 ओवर किए और सिर्फ 3 रन दिए.

🚨 News 🚨 Prasidh Krishna to miss third ODI, Naman Dhir replaces Washington Sundar for T20Is More details 🔽 | #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/e4kbfahjto — BCCI (@BCCI) October 1, 2026

सिराज और कंबोज में से किसे मिलेगा मौका?

कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने शुरुआती दो वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया. टीम की गेंदबाज ने हद से ज्यादा निराश किया और दोनों ही मुकाबले में मेहमान टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया. अब प्रसिद्ध की जगह पर अंशुल कंबोज को शामिल किया गया है. उन्होंने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए थे. वह भारत के लिए अब तक एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं.

उन्होंने जुलाई 2025 में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. उन्हें अभी तक भारत की ओर से वनडे या टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है. तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह लेने के लिए अंशुल कंबोज को मोहम्मद सिराज से चुनौती मिलेगी. सिराज भी वनडे टीम का हिस्सा हैं, लेकिन सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया.