Ind vs WI: जीत के बाद भी टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव, प्लेइंग XI में होगी खूंखार बॉलर की वापसी, कौन होगा बाहर?

पहले वनडे में भारत ने बल्लेबाजी में काफी गहराई रखी थी लेकिन गेंदबाजी कमजोर नजर आई. ऐसे में एक बदलाव दूसरे वनडे में किया जाना तय लग रहा है. मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जा सकता है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम में सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ 1-0 की बढ़त हासिल की. अब दूसरे मैच को अपने नाम कर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने उतरेगी. टीम इंडिया को भले ही पहले मैच में जीत मिली लेकिन गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही थी. वेस्टइंडीज़ के ओपनर्स ने जमकर कूटा था और एक समय ऐसा लग रहा था स्कोर 350 रन तक पहुंच जाएगा. कुलदीप यादव ने अकेले दम पर मैच में टीम को वापसी कराई. ऐसे में दूसरे मैच में प्लेइंग इलेवन में बदलाव संभव है.

पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने 296 रन के लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लिया. विराट कोहली और शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ते हुए भारत को 8 विकेट से जीत दिलाई. अब 1-0 की बढ़त के साथ भारतीय टीम बुधवार, 30 सितंबर को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे मुकाबले में सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी. इस मैच में प्लेइंग इलेवन में बदलाव होना संभव है.

क्या भारत अपनी प्लेइंग XI में बदलाव करेगा?

पहले वनडे में भारत ने अपने प्लेइंग इलेवन में आठ बल्लेबाजी विकल्प रखे थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ तीन विशेषज्ञ गेंदबाजों को शामिल किया गया था. इसी वजह से बॉलिंग बिल्कुल बेअसर नजर आई. अगर कुलदीप यादव 4 विकेट नहीं निकालते तो टीम की हालत खराब हो गई थी. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने 10 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट झटके. डेब्यू कर रहे ऑलराउंडर नमन धीर ने पांच ओवर गेंदबाजी की और 33 रन दिए.उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. ऐसे में सिर्फ एक मैच के बाद उन्हें बाहर करना थोड़ा कड़ा फैसला हो सकता है. ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी भी काफी महंगे साबित हुए थे. हार्दिक पांड्या की चोट उनको बैकअप ऑलराउंडर के रूप में तैयार किया जा रहा है.

क्या मोहम्मद सिराज को मिलेगा मौका?

पहले वनडे में भारतीय टीम को शुरुआती ओवर में विकेट नहीं मिला था. वेस्टइंडीज की ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी कर डाली थी. ऐसे में अनुभवी मोहम्मद सिराज को दूसरे मैच में उतारना तय लग रहा है. जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स की ड्यूटी पर हैं जबकि हार्दिक पांड्या चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में सिराज को प्लेइंग XI में शामिल करने पर टीम मैनेजमेंट विचार कर सकता है. सीरीज को अपने नाम करने के लिए भारत एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के साथ उतरना चाहे तो नमन धीर या नितीश रेड्डी में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी,नमन धीर/मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा