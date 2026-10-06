Ind vs WI Live Streaming: कौन से चैनल पर आएगा मैच, भारत-वेस्टइंडीज टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप पर

आज शाम 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है. लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जाना है.

नई दिल्ली. वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब भारत का इरादा टी20 सीरीज में भी दम दिखाने का है. एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर आ रही श्रेयस अय्यर की टीम के हौंसले बुलंद हैं. आज शाम 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है. लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जाना है. वनडे खेलने वाली भारतीय टीम के 12 खिलाड़ी बदल चुके हैं. फैंस इस जोरदार टक्कर को देखने के लिए बेताब हैं.

वेस्टइंडीज की टीम का सामना अब शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर की टीम से होगा. सीरीज के दौरान तिलक वर्मा उप-कप्तान होंगे. वेस्टइंडीज़ की कप्तानी शाई होप ही करते नजर आएंगे. वेस्टइंडीज़ की टीम में शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन और शमर जोसेफ जैसे खिलाड़ी शामिल हुए हैं. भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच यह T20I सीरीज़ 6 से 17 अक्टूबर के बीच पांच अलग-अलग स्थानों पर खेली जाएगी.

भारत बनाम वेस्टइंडीज़ पहला T20I कब खेला जाएगा?

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच पहला T20I मंगलवार, 6 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज़ पहला T20I कहां खेला जाएगा?

यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज़ पहला T20I कितने बजे शुरू होगा?

पहला टी20 मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:00 बजे (IST) शुरू होगा.

टीवी पर भारत बनाम वेस्टइंडीज़ पहला T20I कैसे देखें?

मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

OTT पर भारत बनाम वेस्टइंडीज़ पहला T20I कैसे देखें?

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी. इसे वेबसाइट और ऐप दोनों पर देखा जा सकता है.

भारत की टी20 टीम:

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव

भारत की संभावित प्लेइंग XI

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव