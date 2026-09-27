गौतम गंभीर के प्लान ने कर दिया था चौपट, कुलदीप यादव ने आकर किया चमत्कार, नाक कटने से बचाया

वेस्टइंडीज के ओपनर्स ने शतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी. 4 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने आकर बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी. बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही टीम 7 विकेट पर 295 रन ही बना पाई.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज पहले मुकाबले में मुश्किल में नजर आई. कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने जो प्लेइंग इलेवन उतारी उसने तो नाक कटा दी थी, भला हो कुलदीप यादव का जिसने आकर लाज बचा ली. मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी बॉलर को कोच ने बाहर बिठा दिया था. वेस्टइंडीज के ओपनर्स ने शतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी. 4 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने आकर बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी. बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही टीम 7 विकेट पर 295 रन ही बना पाई.

कुलदीप यादव ने रविवार (27 सितंबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी वनडे में वापसी को यादगार बना दिया. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में चाइनामैन बॉलर का जलवा दिखा. तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में कुलदीप ने अपने 10 ओवर का पूरा कोटा डाला. इस दौरान महज 40 रन खर्चे और 4 विकेट हासिल किए. कानपुर के इस गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल को आउट करके अपना खाता खोला. कैंपबेल ने 60 गेंद पर 62 रन बनाए. 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैंपबेल का कैच प्रसिद्ध कृष्णा ने लपका. इसके बाद कुलदीप ने शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स और ज्वेल एंड्रयू को भी अपना शिकार बनाया। 34वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने शाई होप का कैच पकड़ा.

वेंकटेश प्रसाद की बराबरी

होप के विकेट के साथ ही कुलदीप यादव ने भारत के लिए वनडे में 196 विकेट लेने वाले वेंकटेश प्रसाद की बराबरी कर ली. इसके बाद उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर प्रसाद को पीछे छोड़ दिया. ग्रीव्स को कुलदीप ने पारी के 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन भेजा.

कुलदीप ने पलट दिया मैच

वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गजब की शुरुआत की. जॉन कैंपबेल और जस्टिन ग्रीव्स ने 135 रन की साझेदारी कर डाली. दोनों डटकर बैटिंग कर रहे थे और दना दन रन बन रहे थे. ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने कुलदीप को बॉलिंग के लिए बुलाया. उन्होंने ना सिर्फ जोड़ी को तोड़ा बल्कि कसी गेंदबाजी से रन के लिए भी बल्लेबाजों को तरसाया. कुलदीप की घातक बॉलिंग का ही असर था कि 135 रन पर कई विकेट नहीं गंवाने वाली टीम 198 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए. उस बॉलिंग की वजह से मैच का पासा पलट गया. कैंपबेल 62 रन बनकार आउट हुए जबकि कैंपबेल ने 101 रन की पारी खेली.