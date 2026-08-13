1489 रन 4 शतक, 1 ट्रिपल सेंचुरी और एक डबल हंड्रेड…भारत-श्रीलंका टेस्ट में बना ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना नामुमकिन

दो दशक पहले खेले गए भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा यादगार रहा था. सीरीज के पहले ही मुकाबले में बल्लेबाजों का बल्ला ऐसा गरजा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. 1997 में भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज है. इस मुकाबले में दोनों ही टीम के बैटर ने जमकर रन बरसाए थे.

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है. दोनों देशों के बीच खेली गई तमाम सीरीज के नतीजों पर नजर डालें तो एक ऐसा मुकाबला हुआ था जो रिकॉर्ड बुक में दरेज है. मैच के दौरान भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और फिर श्रीलंका की टीम ने रनों का अंबार लगाया. मुकाबला ड्रॉ हुआ क्योंकि इसमें दोनों टीम सिर्फ 1 ही पारी में खेल पाई. मैच के दौरान जो हुआ था इसे फिर किसी मैच में देखा नहीं गया.

दो दशक पहले खेले गए भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा यादगार रहा था. सीरीज के पहले ही मुकाबले में बल्लेबाजों का बल्ला ऐसा गरजा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. 1997 में भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज है. इस मुकाबले में दोनों ही टीम के बैटर ने जमकर रन बरसाए थे. मैच के दौरान 1 तिहरा शतक, 1 डबल सेंचुरी और 4 शतकीय पारी देखने को मिली थी. मैच के दौरान ऐसा रिकॉर्ड बना जो आज भी टेस्ट क्रिकेट में कायम है.

सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 8 विकेट पर 537 रन बनाकर घोषित की थी. नवजोत सिद्धु, मोहम्मद अहजरुद्दीन और कप्तानी कर रहे सचिन तेंदुलकर ने शतकीय पारी खेली थी. इस पारी के जवाब में श्रीलंका ने भारत के सामने 952 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. पारी को 6 विकेट गंवाकर घोषित किया गया था और मैच बेनतीजा खत्म हुआ. इस मुकाबले में श्रीलंका की तरफ से बनाया गया स्कोर टेस्ट इतिहास में किसी टीम का एक पारी में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. 4 से 6 अगस्त 1997 के बीच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में यह मैच खेला गया था.

जयसूर्या के 340 रन, 576 रन की साझेदारी

श्रीलंका के पूर्व कप्तान और तूफानी ओपनर सनथ जयसूर्या ने भारत के खिलाफ इस मैच में ऐसा धमाका किया जिसे आज भी याद किया जाता है. 578 बॉल का सामना करते हुए 36 चौके और 2 छक्के की मदद से उन्होंने 340 रन की विशाल पारी खेल डाली. उनकी इस पारी के दौरान सबसे बड़ा सिरदर्द बनी रोशन महानामा के साथ की गई साझेदारी. दोनों ने मिलकर टेस्ट इतिहास की सबसे यादगार साझेदारियों में से एक बनाई.जयसूर्या और महानामा ने दूसरे विकेट के लिए 576 रन की साझेदारी की. यह साझेदारी उस समय टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारियों में शामिल थी. आज भी इन दोनों धुरंधरों की इस साझेदारी को टेस्ट इतिहास की सबसे सबसे यादगार साझेदारी में गिना जाता है.

1489 रन 4 शतक, 1 ट्रिपल सेंचुरी और एक डबल हंड्रेड

कोलंबो में खेले गए इस टेस्ट मैच में कोई नतीजा नहीं निलका लेकिन रनों का जो अंबार लगाया गया उसने रिकॉर्ड बुक भर दिया. दोनों टीम ने मिलकर मैच में कुल 1489 रन बना डाले. पहली पारी में भारत ने 537 रन बनाए थे वहीं मेजबान श्रीलंका ने 952 बना डाले. भारतीय टीम की तरफ से तीन शतकीय पारी देखने को मिली थी तो वहीं श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने तिहरा शतक जमाया था जबकि रोशन महानामा ने डबल सेंचुरी ठोकी. अरविंदा डि सिल्वा ने सेंचुरी ठोकी थी.